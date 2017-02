Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 9/2 cho biết nước này tin tưởng chắc chắn về những mối quan hệ "rất bền chặt" giữa nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với những phiến quân người bản địa và lo ngại về tác động đối với khu vực từ những căng thẳng giữa Trung Quốc và chính quyền mới của Mỹ.Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Lorenzana nói rằng, theo nhiều nguồn tin tình báo, quân nổi dậy tại miền Nam Philippines đã và đang liên hệ với IS, và các nguồn tài chính đã được gửi về từ Trung Đông thông qua các cơ chế do những công nhân hải ngoại Philippines thường sử dụng từ trước tới nay.Cũng theo ông Lorenzana, một số phát biểu về Trung Quốc của các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump là rất "gây bất ổn," đồng thời nhấn mạnh: "Chúng tôi lo ngại rằng nếu chiến tranh nổ ra và gần với chúng tôi, chúng tôi sẽ bị dính líu dù muốn hay không"./.