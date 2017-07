Binh sỹ Philippines làm nhiệm vụ trong cuộc chiến chống khủng bố tại Marawi ngày 26/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo mạng tin abs-cbn.com, quân đội Philippines ngày 26/7 khẳng định, trong Thông điệp quốc gia (SONA) vừa qua, Tổng thống Rodrigo Duterte không chỉ đạo ngừng các cuộc tấn công nhằm vào phiến quân tại thành phố bị vây hãm Marawi.Người phát ngôn Lực lượng vũ trang Philippines (AFP), Chuẩn tướng Restituto Padilla, giải thích rằng khi Tổng thống Duterte ra lệnh cho quân đội "chờ đợi" có nghĩa là ông muốn họ kiên nhẫn và ưu tiên sự an toàn của gần 300 công dân đang bị nhóm phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ẩn náu tại Marawi bắt giữ.Trả lời phỏng vấn đài phát thanh DZMM, ông Padilla phát biểu: "Chỉ thị Tổng thống đưa ra chỉ là một cảnh báo đối với quân đội. Điều này không đồng nghĩa với việc chấm dứt các chiến dịch tại Marawi. Cũng giống như chỉ đạo của của Tham mưu trưởng quân đội, Tướng Eduardo Ano, Tổng thống chỉ muốn nhắc nhở quân đội cần thận trọng trong việc thực hiện các chiến dịch để giải cứu cho các công dân đang mắc kẹt và bị giam cầm."Lực lượng an ninh Philippines đang gặp khó khăn trong việc truy quét các phần tử khủng bố tại thành phố Marawi, bất chấp các cuộc tấn công mặt bộ và trên không.Tổng thống Duterte hôm 24/7 đã chỉ thị cho lực lượng an ninh tạm dừng các cuộc tấn công tại Marawi vì sự an toàn của các con tin./.