Hiện trường vụ việc. (Nguồn: ABS-CBN News)

Chính phủ Philippines ngày 29/12 cho biết vụ nổ tại một trận thi đấu đấm bốc ở thị trấn Hilongos, tỉnh Leyte miền Trung nước này, sáng cùng ngày là do đánh bom được kích hoạt từ xa bằng điện thoại di động.Người phát ngôn quân đội cho biết số người bị thương được cập nhật mới nhất là 33 người. Không có người chết. Đây là vụ tấn công thứ hai trong chưa đầy một tuần qua tại một nơi công cộng. Cảnh sát hiện chưa xác định nghi can nào, và chưa có tổ chức hay các nhân nào đứng ra thừa nhận tiến hành vụ tấn công.Vụ việc xảy ra ít ngày sau một vụ nổ lựu đạn đúng Giáng Sinh bên ngoài một nhà thờ Công giáo làm 16 người thiệt mạng ở đảo Mindanao (miền Trung). Cảnh sát cho biết không có thông tin nào cho thấy hai vụ việc này có liên quan đến nhau.Hiện Cảnh sát Quốc gia Philippines đang phối hợp với quân đội tiến hành một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.Tổng thống Rodrigo Duterte đã cảnh báo nguy cơ lây lan chủ nghĩa vũ trang Hồi giáo tại Philipines và nguy cơ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm nhập Philippines. Ông cũng cảnh báo tính dễ bị tổn thương của khu vực miền Nam Philippines, nơi một số nhóm nổi dậy đã tuyên bố trung thành với IS./.