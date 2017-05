''Beauty and the Beast''

Trong số 17 phim bom tấn ra mắt trong Hè năm nay có đến 15 tác phẩm là phần tiếp nối của các ''thương hiệu'' đình đám như ''Pirates of the Caribbean'', ''Fast & Furious'' hay các siêu anh hùng đến từ hai ''đại gia'' DC Comics và Marvel.Dù mang chiếc vỏ cũ, nhưng sức hút từ những cái tên này vẫn hứa hẹn đem về cho Hollywood doanh thu khổng lồ.Gần 30 năm qua, như một thông lệ ngầm, các nhà sản xuất đồng loạt ''ém hàng'' cả năm, và chỉ tung ''con cưng'' ra khi Hè đến. Bằng chứng là hầu hết các phim trong danh sách top 10 phim ăn khách nhất năm đều ra mắt vào mùa Hè. Hè 2017 này được xem là mùa Hè ''nóng'' nhất trong nhiều thập kỉ với gần 20 bom tấn xếp hàng chờ ra mắt.''Cú bom'' đầu tiên được nổ ra giữa tháng Ba với ''Logan,'' tập phim cuối chia tay diễn viên Huge Jackman trong vai trò người sói. Tiếp theo đó là ''Kong: Skull Island,'' ''Beauty and the Beast,'' ''Power Rangers'' và ''Ghost in the Shell'' đều làm ''nổ tung'' các cụm rạp trên khắp thế giới. Trong số này, đương nhiên phải nhắc đến mối tình tuyệt đẹp của nàng Bella và quái vật trong ''Beauty and the Beast,'' bộ phim đã mang lại thắng lợi tuyệt đối cho hãng Disney, với doanh thu cán mốc một tỷ USD, và dự kiến vẫn tiếp tục tăng.Có thể nói trong vòng nắm tháng, từ tháng Ba đến tháng Tám hàng năm, các hãng phim ở Hollywood đều chạy đua khốc liệt trong việc xác lập kỷ lục doanh thu. Vì thế, các phim ra mắt đều có tính giải trí cao, hướng đến đại chúng, nếu không là bom tấn hành động, thì cũng là các cuộc phiêu lưu, viễn tưởng. Các nhà sản xuất đã đổ rất nhiều tiền để thực hiện những màn kĩ xảo 3D, các hiệu ứng cháy nổ, và đương nhiên, không thể thiếu dàn diễn viên nổi tiếng. Năm 2015, ba trong số năm phim có doanh thu trên một tỷ USD ra rạp vào Hè, gồm ''Fast & Furious 7'', ''Jurassic World'' và ''Avengers: Age of Ultron'' đều có cùng một công thức như trên.Nhìn vào danh sách bom tấn hè năm nay dễ dàng thấy các hãng phim vẫn tiếp tục kiếm lời trên những mỏ vàng sẵn có. Khi khán giả vẫn chưa chán ngán với ''Fast & Furious,'' ''Despicable Me,'' ''Spider-Man,'' ''Pirates of the Caribbean'' thì việc tái đầu tư cho các dự án này vẫn là cách làm ''ngon ăn'' mà không cần phải đau đầu tìm kiếm những kịch bản mới.Tạm quên đi con số tiền tỷ, tình trạng ''ăn quẩn cối xay'' hiện nay của Hollywood cho thấy ông lớn này đang lâm vào thế bí, khi các ý tưởng phim ngày càng cạn kiệt.Để lấp liếm cho thực tế này, các hãng phim lý giải, khi tập đầu tiên của một series gặt hái thành công rực rỡ tại các phòng vé, thì lẽ đương nhiên, ''thừa thắng xông lên'' họ sẽ rót thêm tiền sản xuất các tập tiếp theo để chiều lòng các thượng đế. Muốn thu hồi vốn nhanh, giữ được sức nóng, thì điều kiện tiên quyết, là phải ra phim liên tiếp trong vòng một đến hai năm. Với khoảng thời gian ngắn và gấp rút như vậy, việc có được một kịch bản hay là vô cùng khó.Mặt khác, áp lực doanh thu ngày càng tăng khiến các hãng phim chọn phương án an toàn, giảm bớt các sáng tạo quá mới. Chuyển thể, làm lại hoặc phát triển từ các nội dung ăn khách có sẵn trở thành giải pháp an toàn về mặt thương mại, mà vẫn thỏa mãn được nhu cầu của khán giả đại chúng. Chính vì vậy, hiếm có bom tấn nào đột phá về ý tưởng, mà quanh đi quẩn lại chỉ làm mới những đề tài đã cũ.Dù đa phần là ''bình cũ rượu mới,'' nhưng giới kinh doanh dự đoán năm nay các rạp chiếu sẽ nổ tung trước số lượng bom tấn khủng được tung ra trong những tháng tới. Khi mỏ vàng vẫn còn dồi dào, các hãng phim vẫn ''sống dai, sống khỏe'', thì hà cớ gì họ phải băn khoăn?