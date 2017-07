Cảnh trong phim Những kẻ khát tình. (Nguồn: Vietnam+)

Sau khi nhận giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Cannes 2017 bộ phim “Những kẻ khát tình” (tựa gốc “The Beguiled”) của Sofia Coppola đã tới Việt Nam.Bộ phim là bản làm lại của tác phẩm cùng tên do huyền thoại Clint Eastwood thủ vai chính (1971).Tuy nhiên, trong tác phẩm mới nhất của mình, nữ đạo diễn kiêm biên kịch Sofia Coppola đã thổi vào tuyệt phẩm này một hơi thở đầy nữ tính qua góc nhìn tinh tế của phụ nữ.“Những kẻ khát tình” là câu chuyện về một ngôi trường nữ sinh tại bang Virginia, nơi gần như tồn tại biệt lập với cuộc ​nội chiến Mỹ đang căng thẳng bên ngoài.Một ngày người lính bị thương ở phe đối lập xuất hiện, được đưa về trường chăm sóc. Tất cả các cô gái đều bày tỏ mối quan tâm đặc biệt dành riêng cho người khác giới. Từ cô hiệu trưởng Martha lạnh lùng và quyền uy (do minh tinh Nicole Kidman thủ vai) đến cô giáo trẻ Edwina (Kisten Dunst) và cả các cô nữ sinh mới lớn.Bảy người nơi đây đều có những khao khát và ước mơ khác nhau với anh chàng này. Lợi dụng điều đó, gã lính đã khiến họ bị cuốn vào một vòng xoáy ái tình đầy mê muội. Điều gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ đầy phức tạp đó…Nữ đạo diễn Sofia Coppola chia sẻ: “Đây là một câu chuyện thực sự hấp dẫn nhưng cũng đầy quyến rũ, rất thú vị và đượm màu đen tối. Mấu chốt của câu chuyện nằm ở sự xáo động giữa một nhóm phụ nữ bị mắc kẹt với nhau, và rồi sức mạnh kiểm soát nơi đây được luân chuyển qua lại giữa gã đàn ông rồi lại đến những cô gái. Tôi đã cố gắng không nghĩ về phiên bản trước của bộ phim và hình dung xem mình sẽ kể câu chuyện này như thế nào.”Bộ phim có dàn diễn viên trong mơ gồm ba sao nữ tài danh nhất Hollywood như Nicole Kidman, Kisten Dunst, Elle Fanning và Colin Farrell trong vai anh lính.Cô hiệu trưởng Martha của Nicole Kidman là chỗ dựa lớn cho các chị em còn lại trong trường nội trú và cũng là người mà anh lính luôn phải dè chừng.Đây là một trong những vai diễn giúp Nicole Kidman được vinh danh bằng Giải thưởng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Liên hoan phim Cannes 2017.Cô giáo trẻ Edwina của Kisten Dunst luôn để lộ bản năng phụ nữ và đã thật sự sốc khi chứng kiến cô nữ sinh trẻ Alicia (do “công chúa tóc vàng” Elle Fanning thủ vai) với vẻ ngoài rất ngây thơ, nhưng thật sự rất lẳng lơ, lại là “tình địch” của mình.Phim còn có sự góp mặt của Oona Laurence, Angourie Rice, Addison Riecke, Emma Howard./.