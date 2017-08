Kênh truyền hình HBO ngày 31/7 thông báo đã bị tấn công mạng và bị lấy mất khoảng 1,5 TB dữ liệu. Một số nguồn tin cho biết trong số dữ liệu bị đánh cắp có kịch bản của sêri "bom tấn" phim truyền hình "Game of Thrones" (tạm dịch “Trò chơi vương quyền”).Trong thông báo, HBO cho biết đã liên hệ với lực lượng thực thi pháp luật và các hãng bảo mật mạng bên ngoài vì vụ tấn công có liên quan đến các thông tin độc quyền.HBO không nói rõ chính xác nội dung của những dữ liệu bị mất, nhưng nhiều hãng truyền thông cho biết tin tặc đã nắm trong tay kịch bản của phần mới seri "Game of Thrones," cũng như những tập chưa phát sóng của 2 chương trình là "Ballers" và "Room 104."Chủ tịch và CEO của HBO Richard Plepler khẳng định ban lãnh đạo và đội ngũ kỹ thuật cùng các chuyên gia bên ngoài đang hợp tác để bảo vệ các lợi ích chung của hãng.Hiện nhiều hãng truyền thông đã nhận được thư điện tử từ một địa chỉ không thể xác định tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công mạng và cho biết có kế hoạch công khai các thông tin này.Dựa trên bộ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn George R.R. Martin, “Game of Thrones” được đài HBO phát triển thành bộ phim truyền hình dài tập về thế giới giả tưởng Westeros, nơi tràn ngập những âm mưu tiếm quyền đoạt vị để tranh giành Ngôi báu Sắt.Mặc cho những tranh cãi xung quanh cái chết của các nhân vật cùng những "cảnh nóng" dày đặc, “Game of Thrones” vẫn đang là một trong những sê-ri đình đám ăn khách nhất nhì trong lịch sử phim truyền hình.Những tập đầu của phần 7, phần mới nhất của loạt phim truyền hình đình đám này, ra mắt trung tuần tháng 7 vừa qua, đã thu hút lượng người xem cao kỷ lục lên tới 10,1 triệu lượt theo dõi./.