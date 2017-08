Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm hỏi, tặng quà cháu Cà Văn Hảo (4 tuổi, ở xã Nặm Păm, huyện Mường La) bị thương ở vùng mặt và gẫy chân phải do mưa lũ đêm 2/8. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN.)

Tiếp tục chương trình công tác tại Sơn La, sáng 7/8, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu cùng Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình tại xã Nặm Păm (huyện Mường La) bị thiệt hại về người, nhà cửa do trận mưa lũ lịch sử xảy ra đêm 2/8, rạng sáng 3/8; thăm hỏi, động viên những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La.Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những mất mát về người, tài sản của người dân; động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huyện Mường La khẩn trương tìm kiếm những người bị mất tích, lo mai táng chu đáo cho các nạn nhân và ổn định đời sống cho bà con vùng lũ, nhất là các gia đình có người bị chết, mất tích.Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La, tính đến 11 giờ ngày 7/8, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm kiếm được 10/15 người, trong đó 10 người đã xác định được danh tính và tổ chức chôn cất chu đáo, hiện vẫn còn 5 người mất tích và 13 người bị thương.Thời điểm này đã xác định có 398 ngôi nhà bị thiệt hại do mưa lũ; trong đó, 176 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn, nhiều nhất là ở xã Nặm Păm có 142 nhà.Chính quyền địa phương đã huy động hơn 3.500 người với trên 15.000 ngày công, gồm các lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cơ động tỉnh, Công an huyện Mường La... cùng nhân dân trong huyện Mường La tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả; huy động máy móc thiết bị của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.Đến nay,14 gia đình có người bị chết, mất tích, 10 gia đình có người bị thương đã được hỗ trợ, giá trị hỗ trợ 102,6 triệu đồng; 94 gia đình bị hư hỏng nhà hoàn toàn và hư hỏng nặng được hỗ trợ với tổng trên 3,6 tỷ đồng./.