Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Chiều 26/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang về công tác dân tộc.Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, nghị quyết, đề án, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương.Chính vì vậy, tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều khởi sắc, bản sắc văn hóa dân tộc được duy trì và phát huy.Hệ thống chính trị ngày càng củng cố và phát triển; khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện, trình độ dân trí được nâng lên.Đến nay, Hà Giang đã có 85% tỷ lệ hộ có điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt; trên 75% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiến nghị Chính phủ cân đối nguồn lực, bố trí ngân sách cho các địa phương, nhất là các tỉnh đặc biệt khó khăn như Hà Giang triển khai các quyết định của Chính phủ liên quan đến chính sách dân tộc; sớm phê duyệt Dự án Phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại 6 huyện nghèo 30a của Hà Giang.Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cũng kiến nghị cần có cơ chế đặc thù về biên chế để địa phương bố trí việc làm cho số học sinh dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước, đặc biệt là số học sinh cử tuyển người dân tộc thiểu số…Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, có cơ chế chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.Qua khảo sát thực tế tại địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng: Hà Giang vẫn còn là tỉnh nghèo, đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trong những năm qua đã giảm nhưng vẫn còn cao so với cả nước và chưa thực sự bền vững.Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc; phát huy hiệu quả các chính sách đặc thù dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người như vùng đồng bào dân tộc Cờ Lao giai đoạn 2011-2020, góp phần giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống.Ông Trương Hòa Bình cũng đề nghị tỉnh đẩy mạnh công công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như trồng cây dược liệu, trồng chè, cam, nuôi bò.Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh cần xây dựng và phát huy bản sắc của các dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phát triển du lịch; có chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, tạo thuận lợi trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia và trật tự an toàn xã hội để phát triển ổn định và bền vững, đưa Hà Giang trở thành điểm sáng nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng Đảng bộ tỉnh Hà Giang bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; tặng quà cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang./.