Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Tài chính Steven Joyce tại Nhà Quốc hội New Zealand. (Ảnh: Khánh Linh/Vietnam+)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. (Ảnh: Khánh Linh/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Wellington, nhận lời mời của Phó Thủ tướng New Zealand Paula Bennett, ngày 26/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến thủ đô Wellington, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand từ ngày 26-28/7.Chiều 26/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Tài chính Steven Joyce; ăn tối làm việc với Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New Zealand Neil Quigley; thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand.Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Tài chính Steven Joyce, hai bên đánh giá cao quan hệ Đối tác toàn diện hướng tới Đối tác Chiến lược Việt Nam-New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực và ngày càng đi vào thực chất. Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo... được đẩy mạnh. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, dịch vụ, giáo dục đào tạo, kết nối, công nghệ thông tin; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 1,7 tỷ USD vào năm 2020 như lãnh đạo cấp cao hai bên đã đề ra.Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu và đổi mới các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đề nghị New Zealand chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích các công ty của New Zealand nghiên cứu tham gia vào quá trình tái cơ cấu này.Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đánh giá cao hỗ trợ phát triển của New Zealand dành cho Việt Nam và đề nghị hai bên sớm ký thỏa thuận hợp tác về tài chính giữa hai nước.Bộ trưởng Steven Joyce khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của New Zealand trong ASEAN; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công các hội nghị quan trọng với vai trò nước chủ nhà APEC 2017.Bộ trưởng Steven Joyce khẳng định New Zealand sẽ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong tái cơ cấu tài chính, ngân hàng, cổ phần hóa doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, tái cơ cấu nợ xấu và trong các lĩnh vực mà New Zealand có kinh nghiệm; tiếp tục tạo thuận lợi cho hàng nông thủy sản Việt Nam vào hệ thống phân phối và chuỗi siêu thị tại New Zealand. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về kinh tế, tài chính tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế; nhất trí thúc đẩy để sớm ký kết thỏa thuận hợp tác về tài chính giữa hai nước.Thăm Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh nội dung chuyến công tác lần này của đoàn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương hơn nữa, đặc biệt về hợp tác thương mại, đào tạo, trao đổi lao động...; đề nghị New Zealand xem xét tương lai Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và chuẩn bị một số chuyến thăm cấp cao sắp tới giữa hai bên.Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương giữa Việt Nam và New Zealand, mối quan hệ hợp tác trong ASEAN với quốc đảo Nam Thái Bình Dương này, cũng như việc hai bên có một số thỏa thuận hợp tác thương mại hiệu quả và quan điểm tương đồng trong một số vấn đề quốc tế và khu vực.Hoan nghênh Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn tới thăm nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng cho biết mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và New Zealand ngày càng phát triển tốt đẹp, hai bên có nhiều chương trình hợp tác về kinh tế, giáo dục, các khoản viện trợ mà New Zealand dành cho các tỉnh thành ở Việt Nam. Đại sứ cũng cho biết cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand hiện có hơn 6.600 người, tập trung chủ yếu ở thành phố Auckland./.