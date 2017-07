Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. (Ảnh: Phan Quân/Vietnam+)

Nhận lời mời của Chính phủ Indonesia và Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm làm việc tại Indonesia từ ngày 19-21/7.Tháp tùng Phó Thủ tướng có Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước.Chiều 19/7, ngay sau khi đến thủ đô Jakarta, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi, Bộ trưởng Thương mại Enggartiasto Lukita.Tại các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng Indonesia đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực đối ngoại và kinh tế thời gian qua, đặc biệt vẫn giữ được đà tăng trưởng kinh tế khá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chưa phục hồi đà tăng trưởng.Về quan hệ song phương, Phó Thủ tướng khẳng định việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 đã mở ra một chương hợp tác mới, đưa quan hệ song phương phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Indonesia phát triển sâu sắc hơn nữa thông qua việc tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới, thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đẩy mạnh hợp tác các mặt giữa hai nước.Hai bên hài lòng ghi nhận hợp tác hai nước trong các lĩnh vực tiếp tục phát triển tốt đẹp và mạnh mẽ, nhất là hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư.Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tích cực chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật trong năm 2017 để trao đổi các biện pháp cụ thể, trong đó có việc đề ra các biện pháp nhằm đưa kim ngạch song phương sớm đạt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2018.Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp Indonesia tăng cường đầu tư và làm ăn ở Việt Nam, đồng thời đề nghị Indonesia hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Indonesia, nhất là trong các lĩnh vực xuất khẩu gạo, hợp tác dầu khí…Phó Thủ tướng cảm ơn sự phối hợp tích cực của Bộ Ngoại giao Indonesia trong việc mới đây đã cho hồi hương 695 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ.Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi khẳng định sẽ hợp tác để thúc đẩy đàm phán nhằm sớm đạt được thỏa thuận phân chia vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa hai nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về biển và nghề cá.Về hợp tác khu vực và quốc tế, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định chủ trương của Việt Nam về hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, tăng cường kết nối kinh tế khu vực, ưu tiên thúc đẩy các sáng kiến liên kết kinh tế khu vực, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong việc thực hiện hiệu quả các cam kết tại Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ nhau, thúc đẩy hợp tác, đề xuất sáng kiến chung trong các lĩnh vực hai bên đồng quan điểm như phát triển bền vững, ứng phó thiên tai, quản lý nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh năng lượng.Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi khẳng định Indonesia hoàn toàn ủng hộ để Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017 tại Việt Nam; nhất trí tăng cường hợp tác trong vấn đề Biển Đông nhằm bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở Luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS)./.