Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Ngân khố Liên bang Scott Morrison. (Ảnh: Khánh Linh/Vietnam+)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam-Australia. (Ảnh: Khánh Linh/Vietnam+)

Nhận lời mời của Chính phủ Australia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thăm làm việc tại Australia từ ngày 23-25/7.Tháp tùng Phó Thủ tướng có Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo văn phòng chính phủ và các Bộ Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, và Ngân hàng Nhà nước.Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 24/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với Bộ trưởng Ngân khố Liên bang Australia Scott Morrison, tiếp Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nội các, môi trường và di sản bang New South Wales, Gabrielle Upton, dự và phát biểu khai mạc tại Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam-Australia và tiếp Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu thủy sản Australia (SIAA) cùng một số doanh nghiệp hàng đầu của Australia.Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng Australia về thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định trong nhiều năm liền, trong đó phải kể đến vai trò của các chính sách tài khóa hợp lý.Phó Thủ tướng cảm ơn và đánh giá cao việc Australia cam kết duy trì hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như môi trường, cải thiện sinh kế cho khu vực miền núi, nông thôn, chống biến đổi khí hậu, bình đẳng giới...Bộ trưởng Scott Morrison đánh giá cao Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà Diễn đàn Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) 2017. Trong bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới đang đặt ra nhiều thách thức, Việt Nam đã cùng các nước tổ chức nhiều cuộc họp có ý nghĩa quan trọng như Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và các hội nghị có liên quan khác nhằm chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 11/2017, đồng thời đề ra chương trình nghị sự hợp lý, tạo được sự đồng tình và đánh giá cao của các nền kinh tế thành viên.Bộ trưởng Scott Morrison khẳng định Australia dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác với ASEAN, mong muốn thúc đẩy ASEAN đoàn kết, tự cường, thịnh vượng và phát huy vai trò trung tâm ở khu vực.Hai bên đánh giá cao quan hệ hai nước đang ở thời điểm rất tốt đẹp, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư hai chiều ngày càng được đẩy mạnh, hoan nghênh Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Australia đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ, với việc ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ vào năm 2012.Hai bên nhất trí sớm hoàn tất thảo luận để ký kết Bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn mới từ nay đến năm 2020, nhằm tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân sách, nhất là quản lý và phân bổ ngân sách, quản lý nợ công, nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần, duy trì hệ thống tài chính vĩ mô ổn định...Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn, tổ chức về kinh tế, tài chính đa phương như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB)...Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Nội các New South Wales Gabrielle Upton, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp tích cực của bang New South Wales đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam-Australia, nhất là trong lĩnh vực kết nối giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân, trong đó thành phố Sydney đã trở thành địa điểm quen thuộc, gắn bó với nhiều người dân Việt Nam đến học tập và sinh sống.Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn với tiềm lực công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, dịch vụ hàng đầu thế giới, bang New South Wales sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, trở thành địa phương đi đầu thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia.Bà Gabrielle Upton khẳng định chính quyền bang New South Wales luôn đánh giá cao hợp tác với Việt Nam và sẽ khuyến khích các doanh nghiệp New South Wales tăng cường đầu tư, hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực bang New South Wales có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như giáo dục, xuất khẩu than và dầu khí, bảo đảm an ninh năng lượng.Bà Gabrielle cũng khẳng định bang New South Wales luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại tiểu bang (khoảng 120.000 người) tiếp tục ổn định và phát triển, đóng góp tích cực hơn nữa cho nước sở tại, trở thành nhịp cầu nối tình hữu nghị giữa hai nước.Chiều 24/7, Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam-Australia đã diễn ra với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ nhiều doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và Australia trong các lĩnh vực xuất-nhập khẩu gạo, thủy sản, ngân hàng, quy hoạch xây dựng đô thị, công nghệ thông tin, khai khoáng, hậu cần...Đến dự và phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao Australia là đối tác đầu tư lớn thứ 19 tại Việt Nam với 407 dự án và 1,85 tỷ USD; đồng thời là thị trường đầu tư quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam với 36 dự án trị giá gần 200 triệu USD.Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt khoảng 5,3 tỷ USD năm 2016, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 2,86 tỷ USD, đưa Australia trở thành bạn hàng thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam.Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam và Australia có tính bổ trợ cao, được hỗ trợ bởi các khuôn khổ hợp tác như Hiệp định Tự do thương mại (FTA) ASEAN-Australia, APEC; và sắp tới có thể là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn khu vực (RCEP) cũng như TPP (nếu tiếp tục được triển khai).Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Australia, trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mình, sẽ mở rộng hơn nữa các hoạt động đầu tư, kinh doanh với Việt Nam trong các lĩnh vực như công nghiệp chế tạo; năng lượng; cơ sở hạ tầng (theo hình thức PPP); viễn thông; dịch vụ-giáo dục-du lịch; nông nghiệp, chế biến thực phẩm; khoáng sản...Giám đốc điều hành Cơ quan Điều phối thương mại Australia (Austrade) Stephanie Fahey nhấn mạnh hướng phát triển chiến lược giữa hai nước về nông nghiệp, thực phẩm, giáo dục, hạ tầng cơ sở; khẳng định Austrade sẽ làm tốt công việc là cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước để thực hiện các mục tiêu chiến lược trên.Các doanh nghiệp Australia đánh giá Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với việc duy trì các lợi thế cạnh tranh như ổn định chính trị, dân số trẻ, quy mô GDP ngày càng lớn, môi trường đầu tư và cơ sở hạ tầng được cải thiện tích cực, chính phủ thể hiện quyết tâm cao trong việc đề ra các chính sách phát triển kinh tế, ưu đãi đầu tư hấp dẫn, hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân...Tại cuộc đối thoại, nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ mong muốn đầu tư vào Việt Nam như tập đoàn Sun Rice (mong muốn đầu tư xây dựng chuỗi cung ứng về gạo, phát triển các sản phẩm gạo có thương hiệu mạnh và giá trị xuất khẩu cao), Hiệp hội Các nhà nhập khẩu thủy sản (SIAA) đề xuất tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm chất lượng thủy sản của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Australia, Kenesis (cung cấp các giải pháp quy hoạch đô thị thông minh), Carlton & United Breweries (lĩnh vực nước giải khát)... và đề nghị Chính phủ Việt Nam có các hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty này mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.Lãnh đạo các bộ, ngành và hai địa phương là Bạc Liêu và Nghệ An cũng đã giải đáp các câu hỏi của doanh nghiệp Australia về đầu tư và thị trường liên quan tới các lĩnh vực năng lượng, sản xuất nông nghiệp, thực phẩm.../.