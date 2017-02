Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence (giữa) cùng các nghị sỹ tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 4/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nhà tổ chức Hội nghị An ninh Munich (Đức) ngày 3/2 cho biết Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã nhận lời mời tham dự hội nghị dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.Theo Nhà Trắng, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel​ tại Mỹ, ông Pence đã lên kế hoạch tham dự Hội nghị An ninh Munich và tiến hành chuyến thăm Bỉ vào cuối tháng này.Trong chuyến thăm này, Phó Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ đưa ra cam kết làm sâu sắc và tăng cường các mối quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Hội nghị An ninh Munich sẽ diễn ra từ ngày 17-19/2 trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và NATO đang trở nên bấp bênh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố NATO đã trở nên lỗi thời và chỉ trích các chính sách của Thủ tướng Đức Angela Merkel.Trước đó, trong buổi tiếp người đứng đầu ngành ngoại giao Đức đang ở thăm Mỹ, Phó Tổng thống Pence đã tái khẳng rằng các đồng minh NATO phải tiếp tục “chia sẻ trách nhiệm một cách công bằng đối với an ninh chung.”Thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ “hai bên đã nhấn mạnh việc NATO cần điều chỉnh để đối phó với các mối đe dọa mà các nước thành viên đang phải đối mặt như chủ nghĩa cực đoan bạo lực và khủng bố”./.