Thủ lĩnh Hamas Khaled Meshaal. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/5, Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đã công bố văn kiện chính sách mới được cho là mang lập trường mềm mỏng hơn đối với Israel, trong bối cảnh tổ chức này muốn gia tăng vị thế trong các vấn đề quốc tế dù vẫn chia rẽ sâu sắc với phong trào Fatah cầm quyền của Palestine.Theo văn kiện chính sách, được thủ lĩnh Hamas Khaled Meshaal đang sống lưu vong tại Qatar công bố, Phong trào Hamas, kiểm soát Dải Gaza kể từ năm 2007, chấp nhận việc thành lập nhà nước Palestines dựa trên đường biên giới năm 1967, bao gồm Khu Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem.Bên cạnh đó, Hamas khẳng định không có bất kỳ mối quan hệ nào với tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), vốn bị Israel xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Ông Meshaal cũng nhấn mạnh Hamas là phong trào Hồi giáo hoàn toàn ôn hòa và trung lập.Tuy nhiên, văn kiện mới vẫn không công nhận nhà nước Do Thái, đồng thời khẳng định cuộc chiến của Hamas là nhằm chống lại sự xâm chiếm của "những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái" chiếm đất của người Palestine, chứ không phải chống lại người Do Thái.Động thái trên của Hamas diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Palestines Mahmoud Abbas, dự kiến trong ngày 3/5, và chính quyền Donald Trump chuẩn bị đưa ra chính sách mới nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình Israel-Palestine.Theo nhận định của giới phân tích, động thái này của Hamas nhằm mục đích tăng cường quan hệ với phương Tây, các nước Vùng Vịnh và Ai Cập, cũng như mở đường cho một thỏa thuận hòa giải với Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).Nhiều nước phương Tây và Vùng Vịnh đã liệt Hamas vào danh sách các nhóm khủng bố vì phong trào này tiếp tục theo đuổi con đường bạo lực, không thừa nhận quyền tồn tại của nhà nước Israel và không chấp nhận thỏa thuận hòa bình tạm thời Israel-Palestine.Trong phản ứng đầu tiên trước chính sách mới của Hamas, chính quyền Israel đã bày tỏ hoài nghi, cho rằng Hamas muốn "đánh lừa thế giới" khi cố chứng tỏ mình là tổ chức Hồi giáo ôn hòa.Người phát ngôn của Thủ tướng Israel cáo buộc phong trào Hamas đã bắn hàng nghìn quả tên lửa vào lãnh thổ và nhằm vào người dân Israel, đồng thời đào hàng loạt tuyến đường ngầm ở biên giới để phục vụ các hoạt động khủng bố./.