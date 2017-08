(Ảnh minh họa: Nguyên Lý/TTXVN)

Chiều 4/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết đang vận động tàu cá của ngư dân tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân mất tích trên biển khi câu mực để làm mồi câu cá ngừ đại dương.Khoảng 1 giờ ngày 31/7, tàu cá PY 96697 TS, do ông Đào Duy Quang (37 tuổi, trú khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa) làm thuyền trưởng cùng với 6 lao động đang hành nghề ngoài biển.Hai ngư dân là ông Nguyễn Kim Hoàng (51 tuổi, trú xã An Chấn, huyện Tuy An) và anh Phạm Văn Hướng (22 tuổi, trú xã An Phú, thành phố Tuy Hòa) xuống thuyền thúng để câu mực nhưng đến sáng cùng ngày mọi người không thấy hai người trở lại tàu cá.Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 29/7, tàu cá PY 96121 TS do ông Trần Văn Hiệp (45 tuổi, trú khu phố 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa) làm thuyền trưởng cùng 5 lao động đang hoạt động tại vùng biển thì 2 ngư dân là ông Nguyễn Đình Nghĩa (45 tuổi, trú tại thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa) và ông Lê Rổn (51 tuổi, trú khu phố 5, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa) cùng xuống một thuyền thúng để câu mực.Đến 22 giờ cùng ngày, thuyền trưởng cho tàu cá PY 96121 TS đến vị trí trên để đưa người và thúng trở lại tàu thì phát hiện thuyền thúng bị lật.Sau thời gian tổ chức tìm kiếm mọi người đã phát hiện, đưa được ngư dân Lê Rổn lên tàu nhưng không tìm được ngư dân Nguyễn Đình Nghĩa.Hai vụ tai nạn trên đều được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên liên lạc, phối hợp với các chủ tàu cá đang hoạt động trên biển giúp đỡ, tìm kiếm nhưng đến nay chưa có kết quả./.