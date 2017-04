Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nhằm tránh tình trạng quá tải học sinh tại một số trường và phụ huynh học sinh thiếu thông tin về công tác tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và thị xã điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh.Đặc biệt, Sở yêu cầu các đơn vị liên quan đến công tác tuyển sinh công khai minh bạch kế hoạch tuyển sinh theo "5 rõ" bao gồm: rõ tuyến, chỉ tiêu, thời gian, phương thức và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Đồng thời, các trường thực hiện nghiêm chủ trương "3 tăng, 3 giảm" bao gồm: tăng quy mô tuyển sinh, chất lượng công tác tuyển sinh, cơ sở vật chất cho các trường học; giảm số học sinh trái tuyến, số học sinh/lớp, số lớp/trường có số lớp quá lớn.Theo Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Ngô Văn Chất, năm học 2017-2018, công tác tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1, lớp 6 vẫn theo phương thức xét tuyển.Các trường mầm non, tiểu học phải hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh trực tuyến cho học sinh tuyển vào lớp 1 và lớp 6 trước 29/5/2017. Nếu cơ sở giáo dục có số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 1 hoặc lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, các cơ sở giáo dục căn cứ vào các quy định hiện hành để xây dựng phương án phù hợp, trình Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6.Lịch tuyển sinh trực tuyến lớp 1 được tổ chức từ ngày 15-18/6; mầm non 5 tuổi tổ chức từ ngày 19-22/6; lớp 6 tổ chức từ ngày 23-26/6.Các trường tổng hợp số lượng học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ ngày 27-30/6, sau đó tuyển sinh trực tiếp từ ngày 1-15/7. Sau ngày 15/7, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18-20/7.Cũng theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành phố sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả trường Trung học Phổ thông với hai môn Ngữ văn và Toán theo hình thức tự luận vào ngày 9/6/2017, buổi sáng thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán.Năm học này, Hà Nội dự kiến có khoảng 83.000 học sinh xét tốt nghiệp Trung học Cơ sở nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ Trung học Phổ thông là 69.500 học sinh.Trong số đó, các trường công lập tuyển 56.840 học sinh, các trường ngoài công lập tuyển 12.660 học sinh. Số học sinh được tuyển vào Trung tâm giáo dục thường xuyên là 7.000 học sinh. Số học sinh được tuyển vào các trường Trung học Chuyên nghiệp là 6.443 học sinh. Do vậy, chỉ khoảng 70% học sinh có cơ hội được học trong các trường Trung học Phổ thông công lập./.