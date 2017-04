Pin điện thoại phát nổ khi sạc, một bé trai bị dập nát bàn tay

Ngày 28/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã tiếp nhận bệnh nhân nam Lò Văn Yến (sinh năm 2009, trú tại bản Pá Ngà, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) trong tình trạng chấn thương nguy kịch do nổ pin điện thoại.



Ông Lò Văn Quân, bố bệnh nhân Lò Văn Yến cho biết, chiều 27/4, trên đường đi học về như mọi ngày, cháu Yến nhặt được một viên pin điện thoại, sau khi mang về nhà đã cho vào sạc đa năng.



Ngay khi cắm sạc vào ổ điện, viên pin phát nổ khiến cháu bị nhiều vết thương trên người, nặng nhất là bàn tay phải, toàn bộ các ngón tay vào đến tận gan bàn tay bị đứt, dập nát hết.



Ngay khi vụ việc xảy ra, gia đình đã đưa bệnh nhân tới bệnh viện huyện và làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.



Tại đây, các bác sỹ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật làm mỏm cụt tay phải cho bệnh nhân do bàn tay không còn cách cứu vãn.



Bác sỹ Trần Hồng Vinh, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết, ca phẫu thuật cho bệnh nhân Lò Văn Yến đã thành công, hiện sức khỏe của bệnh nhân cơ bản ổn định.



Tuy nhiên điều đáng tiếc là về sau bệnh nhân sẽ không còn ngón tay, rất thiệt thòi khi bệnh nhân đang trong lứa tuổi học tập, phát triển.



Đây là trường hợp đầu tiên nhập viện trên địa bàn tỉnh Sơn La do nổ pin điện thoại, song đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ trong việc trong nom con nhỏ; đặc biệt không cho trẻ lại gần và tiếp xúc các vật dụng dễ cháy, nổ, tránh những hậu quả thương tâm như trường hợp đã xảy ra./.