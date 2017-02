Khu định cư Givat Harsina ở thành phố Bờ Tây Hebron ngày 5/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) chỉ trích đạo luật của Israel hợp pháp hóa hàng nghìn nhà định cư Do Thái xây dựng trên phần đất của người Palestine ở Bờ Tây là "sự hợp pháp hóa vi phạm" đối với đất đai của Palestine.Tuyên bố của PLO ngày 7/2 nêu rõ đạo luật mới cho thấy "mong muốn của chính quyền Israel là phá hoại mọi cơ hội cho một giải pháp chính trị", đồng thời nhấn mạnh rằng "hoạt động xây nhà định cư của Israel phương hại tới hòa bình và triển vọng đạt giải pháp hai nhà nước."Trước đó ngày 6/2, Quốc hội Israel đã nhất trí thông qua dự luật thừa nhận khoảng 4.000 ngôi nhà định cư được xây dựng bất hợp pháp ở Bờ Tây. Tất cả các nghị sĩ thuộc đảng đối lập đã bỏ phiếu chống. Văn bản trên được thông qua bất chấp sự quan ngại của Nhà Trắng về việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư.Trong một diễn biến khác, ngày 6/2, Israel đã triển khai cần trục, máy xúc bắt đầu tiến hành phá dỡ một tiền đồn Do Thái xây dựng trái phép ở khu Amona của người Palestine ở Bờ Tây, 4 ngày sau khi cưỡng chế di dời người dân nơi đây.Năm 2014, Tòa án tối cao Israel đã ra phán quyết các nhà định cư tại Amona phải di dời và ấn định hạn chót vào ngày 8/2/2017 để giải tỏa khu vực này.Đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua chính quyền Israel tiến hành sơ tán người định cư khỏi một tiền đồn Do Thái. Cộng đồng quốc tế coi tất cả các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp vì xây dựng trên phần đất bị Israel chiếm đóng từ cuộc chiến tranh Trung Đông 1967 trong một động thái không được quốc tế công nhận.Liên quan đến căng thẳng Palestine-Israel, theo hãng tin AFP, ngày 6/2, Israel đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine tại Dải Gaza nhằm đáp trả vụ bắn rocket xuống khu vực biên giới của Israel trước đó cùng ngày.Một nguồn tin an ninh Palestine cho hay xe tăng Israel đã nã đạn nhằm vào hai vị trí của Hamas và oanh kích các mục tiêu tại phía Bắc Gaza.Tiếp đó, máy bay Israel tiến hành ít nhất 5 cuộc không kích nhằm vào thành phố Gaza và một cuộc không kích nhằm vào khu vực Khan Yunis ở phía Nam. Các nguồn tin y tế xác nhận 3 người Palestine đã bị thương trong các cuộc tấn công của Israel.Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ lực lượng này đã tấn công nhằm vào các địa điểm trên để đáp trả vụ rocket được bắn từ Dải Gaza vào cộng đồng người Do Thái, cũng như vụ tấn công nhằm vào các lực lượng Israel đang hoạt động gần biên giới với phía Nam Dải Gaza.Về phần mình, người phát ngôn phong trào Hamas Fawzy Barhum đã cáo buộc Israel đang tạo ra một vòng xung đột mới, đồng thời nhấn mạnh việc Israel làm leo thang căng thẳng tại Gaza là nguy hiểm và cần phải chấm dứt./.