Poster của bộ phim kinh điển "Casanblanca"

Poster của bộ phim kinh điển "Casanblanca" (tựa phim tiếng Việt là "Chuyện tình thế chiến") đã được bán với mức giá kỷ lục 478.000 USD trong phiên đấu giá dành cho những poster phim một thời vang bóng, do hãng Heritage Auctions tổ chức ngày 30/7 ở thành phố Dallas (Mỹ).Theo ban tổ chức, đây là poster duy nhất còn sót lại của bộ phim chính kịch lãng mạn điện ảnh Mỹ. Heritage Auctions xác nhận đây là mức giá cao nhất cho một poster phim được đấu giá công khai từ trước tới nay.Tấm poster do một họa sỹ người Italy thiết kế năm 1946 - 4 năm sau khi bộ phim giành giải Oscar này được sản xuất và ra mắt công chúng Xứ Cờ hoa. Tấm poster có chiều ngang 1,4 mét và chiều dài 1,9 mét, từng thuộc sở hữu của một nhà sưu tập ở thủ đô London (Anh). Hiện danh tính của chủ nhân mới của tấm poster vẫn đang được giữ kín theo nguyện vọng cá nhân.Theo ban tổ chức, mức giá của tấm poster này sánh ngang với mức giá bán năm 2014 của poster phim "London After Midnight" - một bộ phim câm gây nhiều ám ảnh sản xuất năm 1927, trong đó diễn viên Lon Chaney thủ vai ma cà rồng./.