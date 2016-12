Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: pvn.vn)

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), ngày 28/12, doanh nghiệp này đã khai thác được 15,02 triệu tấn dầu quy đổi, chính thức hoàn thành kế hoạch khai thác trong năm 2016. Trước đó, ngày 29/11, PVN đã hoàn thành chỉ tiêu khai thác 9,608 tỷ m3 khí.Đại diện PVN cho biết, trong bối cảnh giá dầu năm 2016 rất thấp, trung bình ở mức 44 USD/thùng đã ảnh hưởng không nhỏ đến các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp.Xác định khó khăn trên, ngay từ đầu năm, Tập đoàn đã chủ động thực hiện các giải pháp đảm bảo sản lượng khai thác tại hơn 30 mỏ dầu khí trong nước.Cụ thể, PVN đã thực hiện các biện pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu, nâng cao hệ số vận hành khai thác, thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng duy trì thiết bị, đưa vào khai thác tại 2 mỏ/công trình mới (RC-9 và Thiên Ưng, trong đó công trình giàn RC-9 vào sớm hơn kế hoạch 70 ngày)... Phần lớn các mỏ đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, đạt hoặc vượt mức kế hoạch đề ra về khai thác dầu và khí."Việc vượt kế hoạch khai thác năm 2016 chủ yếu do Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác quản lý mỏ, tối ưu khai thác cũng như một số mỏ có trạng thái khai thác tốt hơn so với dự kiến. Ngoài ra các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng tại các dự án được thực hiện rút ngắn thời gian so với kế hoạch," đại diện PVN cho hayNhư vậy, năm 2016 là năm thứ 8 liên tiếp PVN hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác so với kế hoạch Chính phủ giao./.