Một máy bay của Qatar Airways. (Nguồn: Arconics)

Hãng hàng không Qatar Airways của Qatar thông báo đã khai trương tuyến đường bay thẳng dài nhất thế giới từ thủ đô Doha đến thành phố Auckland của New Zealand với chuyến bay đầu tiên cất cánh vào ngày 5/2.Thông báo cho biết chiếc máy bay Boeing mang số hiệu QR920 của Qatar đã rời khỏi thủ đô của nước này vào lúc 5 giờ 2 phút, giờ dịa phương (2 giờ 2 phút, giờ GMT) và dự kiến sẽ hạ cánh tại Auckland vào lúc 7 giờ 30 phút, giờ New Zealand (18 giờ 30 phút, giờ GMT), ngày 6/2.Để tới New Zealand, chuyến bay trên sẽ kéo dài hơn 16 giờ, đi qua hơn 10 khu vực múi giờ, 5 quốc gia với quãng đường dài 14.535 km. Ngược lại, khi từ Auckland trờ về Doha, máy bay sẽ phải bay mất 17 giờ rưỡi, dài hơn so với lúc đi do tác động của hướng gió.Đây là lý do khiến cho chuyến bay chở khách nói trên trở thành chuyến bay dài nhất thế giới.Trước đó, hồi tháng 3 năm ngoái, Hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đã khai trương chuyến bay liền một mạch được cho là dài nhất thế giới khi đó từ thủ đô Dubai tới Auckland với quãng đường dài 14.200km./.