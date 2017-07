Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi - Trung Đông, ngày 27/7, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã cáo buộc các nước láng giềng vùng Vịnh và Ai Cập có thái độ "cố chấp" trong khủng hoảng ngoại giao hiện nay, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc can thiệp nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Doha với các quốc gia Arab và vùng Vịnh.Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại New York (Mỹ), ông Al-Thani nhấn mạnh: "Chúng tôi đang nhận thấy ở phía bên kia trong cuộc xung đột một sự cố chấp mà không có bất kỳ bước đi nào nhằm giải quyết mối bất hòa. Việc giải quyết xung đột hiện nay cần có vai trò của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại hội đồng Liên hợp quốc và tất cả các cơ chế Liên hợp quốc, vì các vi phạm vẫn tiếp diễn."Trước đó cùng ngày, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Qatar đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhằm thảo luận những căng thẳng ngoại giao, sau khi Saudi Arabia, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ai Cập hôm 5/6 cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, với cáo buộc Doha hỗ trợ khủng bố và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trong khu vực. Ông Al-Thani cho rằng hành động cô lập Qatar của bốn nước Arab nói trên là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.Tháng trước, ông Al-Thani đã gặp gỡ và vận động một số nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ Doha, tuy nhiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổng thư ký Guterres nhiều lần nhấn mạnh rằng nên tìm kiếm một giải pháp giữa các đối tác khu vực.Kuwait đang thúc đẩy các nỗ lực hòa giải và một số nhà ngoại giao hàng đầu của phương Tây cũng đã công du tới khu vực để tìm cách tháo ngòi nổ cho mối bất hòa giữa Qatar và các nước Arab, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.Cuộc khủng hoảng ngoại giao được coi là tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua tại vùng Vịnh tiếp tục rơi vào bế tắc, trong bối cảnh các nước vẫn không chịu thỏa hiệp đồng thời không ngừng cáo buộc và chỉ trích lẫn nhau. Mới đây ngày 25/7, Saudi Arabia cùng UAE, Bahrain và Ai Cập đã công bố "danh sách đen" gồm 18 tổ chức và cá nhân có mối liên hệ với Yemen, Qatar và Libya, liệt các đối tượng này là "phần tử khủng bố" do có các quan hệ mờ ám với Hồi giáo cực đoan.Trong số này, 3 tổ chức ở Yemen và 6 tổ chức có trụ sở tại Libya bị cáo buộc có liên quan tới mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Nhóm bốn nước Arab cũng yêu cầu Qatar đóng cửa kênh truyền hình Al-Jazeera, chấm dứt hỗ trợ với tổ chức Anh em Hồi giáo, vốn bị liệt vào danh sách khủng bố, và đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Qatar. Trong khi đó, Qatar tuyên bố rằng các yêu cầu này là vi phạm chủ quyền của Doha./.