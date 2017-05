Xe buýt chở các tay súng đối lập từ thị trấn Fuaa và Kafraya, tới trạm trung chuyển Rashidin, ngoại ô thành phố Aleppo do Chính phủ kiểm soát ngày 21/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/5, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani đã bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch giảm căng thẳng tại Syria với việc thiết lập các vùng an toàn do Nga khởi xướng, song khẳng định kế hoạch này không phải là giải pháp thay thế cho một cuộc chuyển giao chính trị với sự ra đi của Tổng thống Bashar Assad.Sau cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson tại Washington, ông Al-Thani nêu rõ: "Kế hoạch thành lập các vùng an toàn tại Syria là điều cần thiết, song đây phải là bước đi nhằm đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia này chứ không phải là một biện pháp trì hoãn tiến trình chuyển giao chính trị."Qatar là quốc gia ủng hộ phong trào nổi dậy của các lực lượng đối lập Syria chống lại quân đội chính phủ trong suốt 6 năm qua./.