Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hiện tượng thời tiết bất thường đã xảy ra tại Qatar khi lần đầu tiên nhiệt độ tại quốc gia Arab này giảm còn 1,5 độ C vào sáng sớm 5/2.Theo hãng thông tấn Qatar, vào sớm 5/2, nhiệt độ ghi nhận tại khu vực Abu Samra, miền Đông Nam Qatar ở mức 34 độ F, tương đương 1,5 độ C.Tháng 1/1964, Qatar từng trải qua thời tiết bất thường với nhiệt độ thấp kỷ lục 3,8 độ C. Cơ quan khí tượng Qatar cho biết nền nhiệt độ ở nước này trong vài ngày qua tương đối thấp và đây chỉ là hiện tượng rét cục bộ.Qatar - nằm ở phía Đông bán đảo Arab, có địa hình chủ yếu là sa mạc và đồng bằng cằn cỗi. Đất nước này có khí hậu sa mạc với mùa Hè nắng nóng kéo dài, nhiệt độ lên tới 45-50 độ C, mùa Đông nhiệt độ trung bình từ 10 đến 20 độ C.Điều đáng chú ý, do lo ngại vấn đề nắng nóng vào mùa Hè ở Qatar, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã quyết định lui các trận đấu tại VCK World Cup 2022 ở nước này đến tháng 11 và 12.Cho đến nay, hàng nghìn công nhân lao động tại các công trình phục vụ cho World Cup 2022 ở Qatar đã tử vong do nắng nóng và thời tiết quá khắc nghiệt./.