Quan chức của 2 nước Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau để bàn về vấn đề Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap)

Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-suk ngày 19/4 đã gặp Đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc Yasumasa Nagamine, thảo luận các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi ý kiến về các mối quan ngại an ninh cũng như tầm quan trọng của việc đối phó với những hành động khiêu khích của Triều Tiên, cho rằng các hành động này gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời tái khẳng định rằng việc ép Triều Tiên phải thay đổi phương hướng là có lợi cho cả hai nước.Cuộc gặp của ông Kim Hyung-suk với nhà ngoại giao của Nhật Bản diễn ra sau khi ông Nagamine gặp Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Hwang In-moo ngày 18/4.Hồi đầu tháng này, Chính phủ Hàn Quốc đã bác đề nghị của ông Nagamine được gặp các lãnh đạo cao cấp hơn như Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo, Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo và Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn.Vấn đề Triều Tiên cũng nằm trong chính sách an ninh của ứng cử viên Hong Joon-pyo thuộc đảng Hàn Quốc Tự do theo đường lối bảo thủ trong cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Hàn Quốc.Tại cuộc họp báo ngày 19/4, ông Hong Joon-pyo nhắc lại cam kết đưa các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trở lại Bán đảo Triều Tiên để đạt được “thế cân bằng hạt nhân” với Triều Tiên, cũng như tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc.Ứng cử viên này nhấn mạnh rằng Hàn Quốc sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế cho đến khi Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân và ngừng đe dọa an ninh của Hàn Quốc.Ông còn cam kết xem xét triển khai từ 2 đến 3 Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và thúc đẩy việc thiết lập một hạm đội hải quân mới có nhiệm vụ bảo vệ các quần đảo Dokdo và Ieodo ở phía Nam của Hàn Quốc.Trong một động thái liên quan đến Triều Tiên, theo phóng viên TTXVN tại Nga, nước này đã kêu gọi tất cả các nước kiềm chế trong bối cảnh hiện nay.Đó là tuyên bố của người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov trước báo giới, bình luận về các biện pháp có thể đưa ra với Triều Tiên. Ông Peskov cũng khẳng định Moskva luôn ủng hộ cách giải quyết ngoại giao và cho rằng biện pháp trừng phạt sẽ không là biện pháp triển vọng với nước này.Tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang gia tăng khi Triều Tiên được cho là đang chuẩn bị một vụ thử hạt nhân mới còn Mỹ đang đưa nhóm tàu tấn công, do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson dẫn đầu, tới vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên.Trước đó, Triều Tiên cũng đã phô trương nhiều loại tên lửa đạn đạo trong cuộc duyệt binh khổng lồ ngày 15/4 nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành./.