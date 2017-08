Các thành viên Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu thông qua Nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên tại phiên họp ở New York (Mỹ) ngày 5/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 6/8, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton cho hay, việc Trung Quốc ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên theo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc​ cho thấy Bắc Kinh đã thừa nhận tính nghiêm trọng của mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.Phát biểu với báo giới tại hội nghị quốc tế cấp ngoại trưởng tại Manila (Philippines), bà Thornton cho rằng điều quan trọng là các bên cần phải đối thoại nhằm làm giảm căng thẳng, ngoài ra Trung Quốc cũng có trách nhiệm đảm bảo các biện pháp trừng phạt Triều Tiên phải được thực hiện đầy đủ.Trước đó, bà Thornton cũng đã từng kêu gọi Bắc Kinh tham gia tích cực hơn vào các nỗ lực kiềm chế Bình Nhưỡng, nhấn mạnh rằng Trung Quốc là nước duy nhất có ảnh hưởng đối với Triều Tiên.Theo hãng thông tấn Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ngày 6/8 đã có cuộc hội đàm song phương tại Manila để bàn về những nỗ lực nhằm đối phó với các mối đe dọa do chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên gây ra.Tại cuộc hội đàm này, được tổ chức bên lề các hội nghị cấp ngoại trưởng của ASEAN, hai bên gọi việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngay trước đó đã thông qua các biện pháp trừng phạt Triều Tiên là “một kết quả rất tốt.”Bà Kang cũng bày tỏ cảm ơn Mỹ về những cuộc tham vấn với Hàn Quốc trong tiến trình thông qua nghị quyết này, còn ông Tillerson thì trả lời rằng sẽ bàn tiếp khi được hỏi về những việc có thể sẽ được thực hiện thêm sau khi có nghị quyết trên./.