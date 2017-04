Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry ngày 25/4 cho rằng Mỹ nên tiếp tục tham gia Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, nhưng cần phải đàm phán lại hiệp định này khi mà một số nước châu Âu không nỗ lực để cắt giảm lượng khí phát thải.Quyết định cuối cùng về việc Mỹ có ở lại Hiệp định Paris về hạn chế lượng khí thải carbon toàn cầu - đã được 194 quốc gia ký kết, sẽ được Tổng thống Donald Trump đưa ra vào tháng tới.Phát biểu tại Hội thảo tài trợ cho nguồn năng lượng mới do hãng Bloomberg tổ chức ở thành phố New York (Mỹ), ông Perry nhấn mạnh ông sẽ không tư vấn cho Tổng thống Trump rút khỏi Hiệp định Paris, nhưng hiệp định này cần phải đàm phán lại. Ông tuyên bố: "Chúng ta cần phải ngồi lại và nghiêm túc về vấn đề này."Ông Perry không đề cập chi tiết đến những nội dung của Hiệp định Paris mà theo ông cần phải đàm phán lại, nhưng nhấn mạnh cả Mỹ và Trung Quốc đều đang đạt được tiến bộ thực sự trong việc cắt giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Ông cũng đặt câu hỏi về những nỗ lực của Đức và Pháp trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.Trong chiến dịch vận động tranh cử hồi năm ngoái, ông Trump từng cam kết sẽ rút khỏi Hiệp định Paris nếu đắc cử. Tuy nhiên, đến nay, người đứng đầu Nhà Trắng vẫn chưa thực hiện cam kết này.Theo Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, các nước tham gia thỏa thuận sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch cắt giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính để kiềm chế mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu không quá 2 độ C so với nhiệt độ của thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp (vào khoảng thập niên 50 của thế kỷ 19). Ngoài ra, hiệp định đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020, các nước phát triển sẽ huy động tối thiểu 100 tỷ USD/năm để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi sang sử dụng những nguồn năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu./.