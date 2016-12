Quân đội Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống IS tại Mosul, Iraq ngày 10/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 27/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết các lực lượng an ninh và quân đội của Iraq cần có thêm 3 tháng để đánh bật nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi quốc gia Trung Đông này.Phát biểu tại một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp ở thủ đô Baghdad, Thủ tướng al-Abadi nhấn mạnh: "Những dữ liệu và tình hình hiện nay cho thấy các lực lượng an ninh Iraq cần có thêm 3 tháng để loại bỏ hoàn toàn các tay súng IS ra khỏi đất nước, sau khi các lực lượng chính phủ phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn để giải phóng thành phố Mosul từ nhóm khủng bố này hồi tháng 10/2016."Trước đó, ông al-Abadi đã cam kết rằng thành phố Mosul do IS kiểm soát sẽ được giải phóng vào cuối năm nay.Cuộc tiến công nhanh vào Mosul của các lực lượng quân đội và an ninh Iraq đã chậm lại do vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các phiến quân IS.Kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu hôm 17/12, các lực lượng đặc nhiệm Iraq đã tái chiếm nhiều khu vực ở Đông Mosul và đang tiến gần hơn tới Tigris, con sông chia cắt thành phố này.Hiện, IS vẫn đang kiểm soát khu vực phía Tây Mosul.Các quan chức cấp cao của Chính phủ Iraq cho rằng cuộc chiến đánh đuổi IS có thể còn kéo dài, trong khi nhóm khủng bố này tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở nhiều nơi trên khắp đất nước Iraq với âm mưu làm phân tán chiến dịch giải phóng Mosul.Tuần trước, IS đã thực hiện 3 vụ đánh bom xe tại một khu chợ ở vùng Gogjali, chỉ cách Đông Mosul vài km, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.Quân đội chính phủ đã tái chiếm Gogjali từ phiến quân IS hồi đầu tháng 11/2016 sau hơn 2 năm khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của IS.Nhóm khủng bố IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành hàng loạt vụ tấn tấn công ở nhiều nơi của Iraq, trong đó có Fallujah, thành phố được giải phóng hồi tháng Sáu vừa qua.IS từng chiếm giữ phần lớn diện tích ở Bắc và Tây Baghdad vào năm 2014, song các lực lượng Iraq dưới sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu thuộc liên minh quốc tế chống khủng bố do Mỹ đứng đầu đã giải phóng phần lớn những vùng lãnh thổ rơi vào tay IS./.