Binh sỹ Iraq tuần tra trên một tuyến phố ở phía tây thành phố Mosul sau khi giành lại khu vực này từ IS ngày 21/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng quân đội Iraq đã giải phóng thêm một khu vực ở phía Tây Mosul, sau một loạt vụ giao tranh với các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua nhằm giải phóng hoàn toàn thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.Trong thông báo ngày 25/4, Trung tướng Abdul Amir Yarallah​ thuộc Bộ chỉ huy chiến dịch chung, cho biết lực lượng tinh nhuệ chống khủng bố (CTS) đã giành lại quyền kiểm soát khu vực al-Tanak, phía Tây Mosul.Tướng Yarallah cho hay quân đội Iraq đã cắm cờ trên một số tòa nhà trong khu vực sau khi tiêu diệt nhiều tay súng IS. Chiến dịch giành lại khu vực Tanak , thành trì trọng yếu của IS tại Mosul, nằm trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua nhằm chống lại các tay súng IS.Trong khi đó, Chỉ huy cảnh sát Iraq, Tướng Raid Shakir Jawdat​ cho biết các lực lượng đặc biệt của Bộ Nội vụ và Cảnh sát liên bang, được gọi là Lực lượng Phản ứng nhanh, vẫn đang triển khai các hoạt động tại khu vực Bab al-Toub​ và Bab al-Jadid, sau khi diễn ra một loạt vụ giao tranh tại các khu phố quanh khu vực Nhà thờ Hôi giáo al-Nuri, trung tâm Mosul.Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho rằng chiến dịch tấn công các tay súng cực đoan phía Tây Mosul đã chính thức bắt đầu từ ngày 19/2.Trước đó, hồi tháng 1, ông Abadi cũng tuyên bố đã giải phóng một khu vực phía Đông Mosul, khu vực bờ bên trái của sông Tigris, sau hơn 100 ngày bị IS chiếm giữ.Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400km về phía Bắc, nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ tháng 6/2014./.