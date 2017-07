Binh sỹ Nigeria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/7, quân đội Nigeria đã giải cứu thành công 10 thành viên của một nhóm nghiên cứu dầu mỏ bị nhóm Boko Haram bắt cóc một ngày trước đó tại vùng Đông Bắc nước này.Phát ngôn viên của Công ty Xăng dầu quốc gia Nigeria (NNPC) Ndu Ughamadu cho biết 10 thành viên của nhóm thăm dò thuộc trường Đại học Maiduguri được NNPC ký hợp đồng thăm dò dầu mỏ ở vùng Đông Bắc Nigeria đã bị Boko Haram bắt cóc chiều ngày 25/7 gần làng Jibi, thuộc bang Borno, cách thủ phủ Maiduguri 50km.Nhóm khảo sát được các nhân viên an ninh tháp tùng, sau khi tham gia vào một cuộc thăm dò trong ngày 25/7, đã không quay về.Chiến dịch do quân đội Nigeria tiến hành đã giải cứu thành công 10 người bị bắt cóc. Ngoài ra, thi thể của chín tay súng Boko Haram và một thường dân cũng được tìm thấy.NNPC đã tiến hành khảo sát hơn một năm qua sau khi có nghiên cứu cho rằng tồn tại những mỏ dầu có trữ lượng lớn tại lưu vực hồ Chad, phía Đông Bắc Nigeria. Tuy nhiên, quân đội nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công các phần tử khủng bố hoạt động tại đây, ảnh hưởng tới hoạt động khai thác dầu. Sản lượng dầu đã giảm tới hơn 30% trong năm ngoái và khiến tình trạng suy thoái của nền kinh tế lớn nhất châu Phi vốn có 2/3 nguồn thu là từ dầu mỏ này thêm tồi tệ.Đầu tháng Bảy vừa qua, lãnh đạo của NNPC khẳng định tập đoàn này sẽ làm việc với cơ quan an ninh để có thể sớm trở lại lưu vực hồ Chad và bắt đầu hoạt động khoan dầu vào quý 4 năm nay.Nhóm phiến quân Boko Haram tiến hành hoạt động vũ trang tại Nigeria từ năm 2009 nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo. Ít nhất 100.000 người đã thiệt mạng, hàng nghìn người bị bắt cóc và hơn 2,6 triệu người bị mất nhà ở trong các vụ tấn công của nhóm cực đoan này tại Nigeria, cũng như các nước láng giềng Cameroon, Niger và Chad.Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Boko Haram đã thực hiện hơn 40 vụ tấn công tại Nigeria, trong đó chủ yếu là tại Maiduguri - thành phố lớn nhất ở Đông Bắc nước này. Ít nhất 62 người thiệt mạng tại Maiduguri và các vùng lân cận từ đầu tháng Sáu vừa qua và 17 người khác bị sát hại tại thủ đô Abuja chỉ trong một tuần của tháng này.Chúng thường ép phụ nữ và các bé gái thường được chúng sử dụng làm "người vận chuyển thuốc nổ" trong các cuộc tấn công nhằm vào các trạm kiểm soát an ninh, cũng như các mục tiêu dân sự như đền thờ, khu chợ hay bến xe buýt./.