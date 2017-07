Một nhà thờ Hồi giáo bị hư hại do giao tranh tại thành phố Raqqa ngày 11/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Binh sỹ Syria trong buổi huấn luyện tại một địa điểm bí mật ở Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Quân chính phủ Syria cùng các đồng minh đã giành lại một số vùng lãnh thổ tại Đông Nam Raqqa từ tay lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau nhiều chiến dịch không kích.Theo thông tin truyền thông và từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), đợt tiến công vào khu vực ranh giới giữa 2 tỉnh Raqqa và Deir al-Zor​ diễn ra vào tối 22/7.Trong đợt tấn công này, quân chính phủ cũng giành được quyền kiểm soát 1 mỏ dầu tại khu vực Sabkha. Với chiến dịch mới nhất này, lực lượng chính phủ cũng tiến gần hơn Deir al-Zor, một thành trì quan trọng khác của IS tại Syria.Thời gian gần đây, quân đội Chính phủ Syria đang giao tranh dữ dội với các tay súng IS tại tỉnh miền Bắc Raqqa và giành được nhiều chiến thắng.Miền Bắc Syria là một trong những khu vực giao tranh phức tạp nhất tại quốc gia Trung Đông này.Nhóm vũ trang Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG), lực lượng chủ chốt của Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) - một liên minh do Mỹ hậu thuẫn để chiến đấu chống IS, cũng đã kiểm soát phần lớn khu vực Đông Bắc Syria giành được từ IS.Hồi tháng trước, tại đây đã xảy ra các vụ đụng độ giữa quân chính phủ Syria và SDF dẫn đến căng thẳng giữa Mỹ với Nga và Syria.Bên cạnh đó, các phần tử đối lập tại Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng thường xuyên giao tranh với SDF để kiểm soát một số khu vực ở biên giới hai nước./.