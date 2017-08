Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh tại Raqqa, tỉnh Homs, Syria ngày 28/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Chính phủ Syria. (Hình chỉ mang tính minh họa: manipalworldnews.com)

Theo AFP, ngày 6/8, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, trong đêm 5/8, quân đội chính phủ Syria đã đạt được bước tiến trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Bắc và miền Trung nước này và kéo quân tới gần chiến trường chủ chốt Deir Ezzor.SOHR cho hay quân đội Syria đã đạt được bước tiến đáng kể tại phía Nam thành phố Raqa.SOHR nêu rõ: "Quân đội Chính phủ Syria chỉ còn cách thị trấn Madan 4 km, đây là thị trấn cuối cùng do IS kiểm soát tại vùng nông thôn Raqa."Thị trấn Madan nằm sát ranh giới giữa tỉnh Raqa và Deir Ezzor, tỉnh miền Đông Syria - hiện vẫn do IS kiểm soát phần lớn.Trước đó, Đài phát thanh thân Chính phủ Syria Sham FM đưa tin, hôm 5/8, lực lượng Chính phủ Syria đã chiếm được thành phố Sukhneh, thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh Homs, miền Trung nước này./.