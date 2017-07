Binh sỹ Syria trong buổi huấn luyện tại một địa điểm bí mật ở Đông Ghouta. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, ngày 22/7, quân đội Syria tuyên bố ngừng giao tranh tại một số khu vực ở Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus, sau khi phe nổi dậy và Nga - đồng minh của chính quyền Syria - nhất trí về cách thức vận hành vùng an toàn ở khu vực do phe đối lập chiếm giữ này.Hãng thông tấn SANA dẫn tuyên bố của quân đội Syria cho biết, lực lượng này "tuyên bố ngừng giao tranh tại một số khu vực ở Đông Ghouta thuộc tỉnh Damascus từ trưa 22/7 (9 giờ GMT, 16 giờ Việt Nam)."Đông Ghouta là thành trì của lực lượng nổi dậy và từng là mục tiêu trong nhiều chiến dịch quân sự của Chính phủ Syria. Đây cũng là một trong bốn "vùng giảm căng thẳng" tại Syria được nêu trong một thỏa thuận giữa Nga và Iran (ủng hộ quân chính phủ) với Thổ Nhĩ Kỳ (ủng hộ lực lượng nổi dậy) hồi tháng Năm vừa qua. Tuy nhiên, thỏa thuận đã không được thực thi đầy đủ do còn bất đồng về cơ chế giám sát vùng an toàn này.Thỏa thuận nói trên giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria được coi là một bước đột phá trong nỗ lực hạ nhiệt cuộc nội chiến kéo dài sáu năm cho tới nay đã cướp đi 330.000 sinh mạng. Thỏa thuận định ra các khu vực mà cả quân chính phủ và phe nổi dậy sẽ ngừng các hành động thù địch, bao gồm cả hoạt động không kích, trong vòng sáu tháng.Theo ghi nhận, bạo lực đã giảm đáng kể trong những tuần đầu sau thỏa thuận về bốn vùng giảm căng thẳng, ước tính có hơn 2,5 triệu người sinh sống. Tuy nhiên, các bên đã không thể thống nhất ranh giới cụ thể của các vùng giảm căng thẳng này theo đúng thời hạn 4/7 cũng như quyết định bên nào sẽ giám sát hoạt động ngừng bắn và thông qua phương thức như thế nào./.