Trung tướng Phan Văn Giang tiếp Phó Đô đốc Raymond Griggs, Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Australia. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam-Australia, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Australia do ngài Phó Đô đốc Raymond Griggs, Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia làm Trưởng đoàn đã sang thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 26 -30/7.Chiều 27/7, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Australia đã đến chào xã giao Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.Trung tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả Hội đàm giữa hai bên, đồng thời khẳng định hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Australia thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hiện thực hóa các nội dung trong Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã ký năm 2010 và quan hệ “Đối tác toàn diện” Việt Nam-Australia; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác toàn diện với Australia, mong rằng thời gian tới hai bên cần tiếp tục duy trì và thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng; trao đổi đoàn các cấp, nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng.Trước đó, cùng ngày, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn với Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Australia do Phó Đô đốc Raymond Griggs, Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia làm Trưởng đoàn.Tại Hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực và những vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm; đồng thời đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế đối thoại đã có, tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tăng cường hợp tác đào tạo ngoại ngữ, nâng cao năng lực cho lực lượng quân y, công binh tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn và tham vấn, phối hợp giữa hai bên trong khuôn khổ hợp tác ADMM+ và các diễn đàn đa phương…Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Australia sẽ làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Phòng không-Không quân, Bộ Tư lệnh Hải quân; vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan một số danh lam và di tích tại Thủ đô Hà Nội và Quảng Ninh./.