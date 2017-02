Các tân binh chia tay người thân lên đường làm nhiệm vụ tại quận Hải Châu (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 13/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã tổ chức lễ giao, nhận quân trong không khí trang nghiêm, nhanh gọn, chu đáo, an toàn tuyệt đối.Tại Quân khu 5 có 9,31% số thanh niên lên đường nhập ngũ có trình độ chuyên môn từ sơ cấp đến đại học, trong đó riêng cao đẳng, đại học chiếm 6,98% (tăng 0,28% so với năm 2016); đảng viên chiếm 1,03%.Để chuẩn bị cho ngày hội giao-nhận quân năm nay, từ nhiều tháng qua, các địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.Từ kinh nghiệm tuyển quân các năm trước, năm nay các địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với vai trò chủ công, làm tham mưu của cơ quan quân sự và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể.Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và Hội đồng khám sức khỏe được kiện toàn, nâng cao chất lượng xét duyệt và khám sức khỏe; tổ chức tập huấn nhằm thống nhất nội dung, phương pháp, các bước của quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác tuyển quân; đồng thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự trong cán bộ, nhân dân và thanh niên. Đối với số thanh niên diện nhập ngũ đang đi làm ăn xa, địa phương phối hợp với gia đình kêu gọi, vận động về tham gia khám tuyển. Tỷ lệ chấp hành lệnh khám sức khỏe cao.Trên sơ sở đăng ký, quản lý nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi, các địa phương triển khai các bước xét duyệt, tuyển chọn chặt chẽ từ cơ sở, thực hiện tốt “3 cử, 4 công khai;” chốt danh sách gọi khám sức khỏe và phát lệnh gọi nhập ngũ có tỷ lệ dự phòng hợp lý, quân số dự phòng toàn Quân khu giảm 0,4% so với năm 2016.Các địa phương thực hiện tốt phương châm “tuyển người nào chắc người đó,” tuyệt đối không để người không đủ tiêu chuẩn sức khỏe, vi phạm pháp luật vào quân đội; phấn đấu không để loại trả, đổi bù quân số sau khi giao quân; đồng thời thực hiện chủ trương của Quân khu về gọi thanh niên nhập ngũ theo tiêu chí “3 trong 1” (là đảng viên; cán bộ, công chức; có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học); ưu tiên số có ngành nghề chuyên môn phù hợp với nhu cầu của quân đội. Địa phương giao quân và đơn vị nhận quân hiệp đồng chặt chẽ về thời gian, địa điểm giao-nhận quân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh.Trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đi đôi với phát huy dân chủ, bảo đảm công khai, công bằng, các địa phương chú trọng làm tốt công tác động viên tuyển quân, quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội. Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, các địa phương tổ chức gặp mặt, tọa đàm với các thế hệ đi trước nhằm giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; giao lưu văn hóa-văn nghệ; tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, qua đó giúp các thanh niên yên tâm tư tưởng, phấn khởi sẵn sàng lên đường nhập ngũ.Tại thành phố Đà Nẵng dù có cơn mưa nhẹ nhưng từ sáng sớm 13/2 tại các điểm giao nhận quân được trang trí cờ hoa rực rỡ và rất đông người thân có mặt để tiễn con em lên đường nhập ngũ.Lãnh đạo thành phố đã động viên, tặng quà ngay tại điểm giao, nhận quân. Không khí giao nhận quân diễn ra trang nghiêm với các hình thức qua cầu vinh quang. Theo Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, chất lượng tân binh đợt này của Đà Nẵng khá cao, trong đó thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 51,7%; hơn 21,3% có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; tỷ lệ cán bộ, công nhân, viên chức, đảng viên đạt 6,1%. Các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương có thanh niên nhập ngũ tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, giao lưu, gặp mặt trước, trong dịp Tết Đinh Dậu./.