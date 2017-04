Ảnh minh họa. (Nguồn: thepandorasociety.com)

Theo Yonhap, trong nỗ lực tái cơ cấu tổ chức, ngày 17/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo kế hoạch thành lập tổ công nghệ an ninh mạng và Cục an ninh đa phương.Quyết định thành lập tổ chuyên trách về công nghệ liên quan tới an ninh mạng để hỗ trợ cho Cục chính sách mạng được đưa ra trong bối cảnh ngày càng gia tăng quan ngại về khả năng chiến tranh mạng của Triều Tiên. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng thông báo sẽ thành lập một cục hợp tác an ninh đa phương để có thể phối hợp hiệu quả hơn với các đối tác quốc phòng của những quốc gia khác.Trong năm 2016, mạng nội bộ của quân đội Hàn Quốc đã nhiều lần bị tin tặc tấn công. Một số dữ liệu về quân sự, trong đó có những thông tin mật về các kế hoạch tác chiến chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, đã bị lộ. Giới chức Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đứng sau những vụ tấn công này./.