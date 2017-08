Một tiết mục biểu diễn của các em tại Đại sứ quán Việt Nam ở New Zealand. (Ảnh: Khánh Linh/Vietnam+)

(Ảnh: Khánh Linh/Vietnam+)

Một buổi biểu diễn nghệ thuật đặc biệt của các em nhỏ là những tài năng nhí từ Việt Nam sang đã diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand ở thủ đô Wellington.Buổi đầu tiên trong chương trình biểu diễn nghệ thuật do các tài năng nhí thực hiện nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam tại các trường trung học ở New Zealand trong 2 tuần tới.Trong buổi biểu diễn kéo dài hơn 1 giờ, khán giả đã được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm văn hóa Việt qua những làn điệu, lời ca tiếng hát của những Tài năng Việt nhí như ''Bống bống bang bang,'' ''Ngồi tựa mạn thuyền,'' ''Màu hoa đỏ''... cùng màn biểu diễn võ thuật.Phát biểu khai mạc buổi biểu diễn, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng cho rằng đây là một dịp rất tốt để quảng bá văn hóa Việt Nam thông qua các tài năng trẻ và cũng là dịp để con em các gia đình trong cộng đồng người Việt ở New Zealand noi gương, không những phấn đấu học tập tốt mà còn rèn giũa tài năng về âm nhạc, múa hát... để duy trì và quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam trên đất nước New Zealand.Sau buổi biểu diễn tại Đại sứ quán, các em sẽ tới ở nhà người dân bản xứ, đến trường học cùng học sinh bản địa và tham gia các hoạt động giao lưu, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, qua đó các bạn học sinh ở New Zealand sẽ hiểu hơn về lịch sử, đất nước, phong tục văn hóa, con người Việt Nam.Qua các hoạt động giao lưu này, các em cũng được tìm hiểu về đất nước, con người, văn hóa New Zealand, đặc biệt là kinh nghiệm trong việc giữ gìn thành công nền văn hóa bản địa.Đây là chương trình trao đổi văn hóa đầu tiên có sự góp mặt của các tài năng nhí Việt, do Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo quốc tế ICLS phối hợp với Trường trung học Freyberg, một trường trung học lớn với 2.000 học sinh, ở vùng Palmerston Bắc của New Zealand tổ chức./.