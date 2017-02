Sự kiện Super Bowl. (Nguồn: tribune.com.pk)

Airbnb, tên tuổi lớn trong ngành dịch vụ chia sẻ nơi ở, đã mang tới một thông điệp chính trị bất ngờ trong sự kiện Super Bowl nổi tiếng vào hôm 5/2 vừa qua nhờ một đoạn quảng cáo nhấn mạnh sự đa dạng văn hóa cùng hashtag #WeAccept (tạm dịch: Chúng ta chấp nhận).Mặc dù giải vô địch bóng bầu dục Mỹ thường không ưa chuộng các đoạn quảng cáo mang tính chính trị quá cao, thông điệp đầy tế nhị từ Airbnb vẫn được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ có cuộc tranh luận nảy lửa sau sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc ngăn chặn dòng người nhập cư và tị nạn vào đây.Đoạn quảng cáo dài 30 giây của Airbnb gồm nhiều gương mặt của nhiều người thuộc các sắc tộc, giới tính và độ tuổi khác nhau với dòng chữ chạy: “No matter who you are, where you're from, who you love or who you worship, we all belong” (Tạm dịch: Dù bạn là ai, đến từ đâu, yêu ai và tôn thờ ai, tất cả chúng ta đều thuộc về [nơi này]).Đây là một trong số những đoạn quảng cáo dường như đang truyền bá sự chấp nhận và sự đa dạng văn hóa trong thời kỳ phân cực chính trị sâu sắc.Trên Twitter, nhà sáng lập và lãnh đạo Airbnb Brian Chesky cũng đã thông báo rằng công ty này sẽ trao tặng 4 triệu USD trong vòng bốn năm cho Ủy ban Cứu trợ Quốc tế nhằm hỗ trợ cho người tị nạn.“Mục tiêu của Airbnb là cung cấp nhà ở ngắn hạn trong vòng 5 năm tới cho 100.000 người cần được giúp đỡ,” Chesky viết trên Twitter.Đoạn quảng cáo, vốn không được tiết lộ trước trận đấu, đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều trên Twitter.Một người dùng Twitter viết: “Làm tốt lắm Airbnb, các bạn đã thực hiện một đoạn quảng cáo tích cực giúp mọi người xích lại gần nhau và giúp cho thương hiệu của các bạn. Sự chấp nhận bắt đầu với tất cả chúng ta.”Nhưng một người dùng Twitter khác lại cho rằng: “Tất cả những quảng cáo quảng bá cho sự đa dạng văn hóa này đều là sự tuyên truyền để chấp nhận người tị nạn Hồi giáo đang tìm cách xâm chiếm (Mỹ).”Sắc lệnh ban hành ngày 27/1 của ông Trump đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với tất cả người tị nạn, bất kể quốc tịch, trong vòng 120 ngày, và cấm người tị nạn Syria vô thời hạn.Sắc lệnh cũng dừng việc cấp thị thực 90 ngày cho những người di cư hoặc du khách tới từ bảy quốc gia chủ yếu theo đạo Hồi, bao gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen.Tuy nhiên, lệnh cấm này đã tạm thời được dỡ bỏ theo lệnh khác do một thẩm phán liên bang đưa ra vào hôm 3/2 vừa qua.Đoạn quảng cáo nói trên là một trong số những nội dung quảng bá có mục đích truyền tải một thông điệp nhất định. Một đoạn quảng cáo khác của nhà bán lẻ đồ dùng gia đình 84 Lumber kể về hành trình của hai mẹ con có vẻ đang tìm cách tới Mỹ qua sa mạc Mexico.Trên Youtube, đoạn phim dài 5 phút này được mô tả là “gây quá nhiều tranh cãi để có thể phát sóng trên truyền hình” và cho thấy hai mẹ con đã tới được một bức tường lớn và không thể đi qua.Đến cuối đoạn quảng cáo, một thông điệp hiện ra: “The will to succeed is always welcome here” (Tạm dịch: Tinh thần vươn tới thành công luôn được chào đón ở đây).84 Lumber đã phải chỉnh sửa lại đoạn quảng cáo trên truyền hình sau khi bị từ chối vì có nội dung mang màu sắc chính trị quá mức. Đoạn quảng cáo cũng đã làm dấy lên một loạt các phản ứng khác nhau trên mạng xã hội. “Sự thù ghét đê tiện của Trump đã được bao vây bởi tình yêu,” một người dùng Twitter viết. Nhưng một người khác lại bình luận: “Tôi sẽ không mua sắm ở 84 Lumber nữa. Thật buồn. Đây vốn là một nơi rất tuyệt. Tạm biệt.”Super Bowl là sự kiện truyền hình được theo dõi nhiều nhất tại Mỹ. Dự kiến sẽ có hơn 110 triệu người theo dõi sự kiện này trong năm nay./.