Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Để chuẩn bị cho Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017, ngày 14/2, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đoàn công tác của Bộ Công an tổ chức kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017 với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho một số hoạt động diễn ra trên địa bàn.Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị có các Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự Năm APEC 2017; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, cùng đại diện các ban, ngành chức năng.Theo kế hoạch, Năm APEC 2017 dự kiến sẽ có 3 sự kiện tổ chức tại thành phố Hội An gồm: Hội nghị quan chức cấp cao tài chính, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính.Đến nay, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch cụ thể đối với công tác bảo đảm trật tự trị an, công tác hậu cần... trình lãnh đạo tỉnh cũng như Bộ Công an phê duyệt kế hoạch chi tiết.Để các hoạt động của Năm APEC 2017 diễn ra an toàn, chu đáo, Quảng Nam đề nghị Bộ Công an cho lắp thêm một số camera an ninh trên địa bàn thành phố Hội An; hỗ trợ thêm một số phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; có kế hoạch diễn tập phòng chống khủng bố, cứu nạn cứu hộ trước khi diễn ra các hoạt động.Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết để đảm bảo an ninh trật tự cho một số hoạt động APEC 2017 diễn ra trên địa bàn, Quảng Nam đã triển khai Kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự APEC 2017 tại địa bàn tỉnh, quán triệt, chỉ đạo lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện.Công an tỉnh Quảng Nam đã tham mưu Bộ Công an, ​Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố cấp tỉnh năm 2016 tại thành phố Hội An vào tháng 8/2016 nhằm chủ động đối phó với các tình huống phức tạp theo chỉ đạo của Bộ; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, nhất là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức khu vực phòng thủ năm 2016 cho các địa phương liên quan…Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị, Thượng tướng Bùi Văn Nam khẳng định: Năm APEC 2017 là cơ hội để nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và các địa phương đăng cai tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn nói riêng ra quốc tế.Lực lượng Công an tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động của APEC 2017 tại Hội An cần làm tốt công tác nắm tình hình; làm tốt công tác quản lý về an ninh trật tự, chú trọng việc quản lý xuất nhập cảnh, công tác phòng cháy chữa cháy; tăng cường công tác tấn công tội phạm, đặc biệt trong thời gian diễn ra các hoạt động của APEC 2017…Năm 2017 cũng là năm tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 42 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI, một số hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC 2017.../.