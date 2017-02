Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Chiều 9/2, cơ quan công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phát hiện và tạm giữ phương tiện cùng tang vật khi đối tượng dùng xe ôtô Innova chở gỗ lậu ở khu vực gần biên giới.Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8/2, trong lúc tuần tra kiểm soát tại đoạn đường liên thôn thuộc thôn A Bát, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang (là khu vực gần biên giới Việt-Lào), tổ tuần tra của Đồn Công an Chà Vàl phát hiện xe ôtô hiệu Innova, biển kiểm soát 92A-039.84 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 16 phách gỗ gõ, tài xế Phạm Văn Tú (31 tuổi, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.Sau khi lập biên bản vụ việc, Đồn Công an Chà Vàl đã bàn giao phương tiện cùng tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra hình sự-kinh tế-môi trường Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra, làm rõ./.