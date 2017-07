Xe tuk-tuk là phương tiện vận chuyển khách du lịch chính trên một số xã đảo ở Vân Đồn. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Xe tuk-tuk (loại xe 3 bánh được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc) sẽ chính thức bị xử lý và chấm dứt hoạt động hoàn toàn, trước mắt tập trung xử lý ở các khu đô thị trung tâm của tỉnh.Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Văn Diện tại cuộc họp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa tổ chức.Tại Quảng Ninh, xe tuk-tuk hoạt động hơn 10 năm nay mà không có sự quản lý nào từ chính quyền địa phương, cũng như cơ quan quản lý nhà nước. Người lái xe tuk-tuk không có bằng lái; xe nhập khẩu về cũng không qua đăng kiểm, đăng ký. Đây chính là những nguyên nhân gây tiềm ẩn mất an toàn giao thông, đe dọa đến tính mạng của khách du lịch đi trên các phương tiện này.Xe tuk-tuk được xem như là phương tiện giao thông hữu hiệu để vận chuyển các khách du lịch trên các đảo Quan Lạn – Minh Châu, Ngọc Vừng. Gần đây xuất hiện tại khu du lịch Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) vận chuyển du khách từ các nhà nghỉ, khách sạn ra bãi tắm.Riêng tại xã Quan Lạn, hiện có khoảng 150 chiếc xe tuk-tuk. Theo ông Lưu Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Lạn cho biết: từ đầu năm, chính quyền xã phối hợp với công an đã chủ động đánh số phương tiện để quản lý tốt hơn; đồng thời tuyên truyền cho người dân biết thông tin về lộ trình chấm dứt hoạt động loại xe này vào năm 2018 để người dân chủ động tìm phương án thay thế bằng các phương tiện mới hợp pháp như xe điện hoặc thay đổi ngành nghề.Hiện nay, một số xã đảo đã sử dụng xe điện 4 bánh làm phương tiện thay thế xe tuk-tuk như ở huyện đảo Cô Tô. Tuy nhiên, việc quản lý loại phương tiện này cũng chưa được chuẩn hóa.Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Văn Diện yêu cầu: Sở Giao thông Vận tải khẩn trương xây dựng đề án thí điểm cho các doanh nghiệp kinh doanh xe điện 4 bánh sử dụng năng lượng hoạt động theo quy định, đồng thời xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm chạy quá lộ trình đã quy định./.