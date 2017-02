Du khách thập phương tại chùa Đồng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, du khách thập phương lại hành hương về Yên Tử khai hội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 6/2 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2017 đã được tổ chức tại chùa Trình, thuộc Khu di tích danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).Lễ hội năm nay gồm các nghi lễ và phần hội phong phú, với nhiều trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực đặc sắc của vùng núi Bảo Đài Sơn gồm 6 tộc người thiểu số sinh sống. Trong đó, văn hóa người Dao là đặc trưng ở vùng đất này.Theo Ban Quản lý hội Xuân, việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh lễ hội, không dâng lễ mặn, không mặc quần áo phản cảm vào chùa... được chú trọng trong lễ hội năm nay.Đáng chú ý tại lễ hội Yên Tử năm nay có thêm dịch vụ vận chuyển trọn gói bao gồm dịch vụ xe điện và dịch vụ cáp treo với giá vé khứ hồi là 300.000 đồng/vé, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan.Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, Yên Tử đã đón trên 3.800 lượt khách đến vãn cảnh, dâng lễ cầu an. Đến ngày mùng 6 Tết, tổng lượng khách đến Yên Tử là trên 13,6 vạn lượt khách, tăng 3% so với năm 2016. Dự kiến mùa lễ hội Xuân năm nay, Khu di tích danh thắng Yên Tử sẽ đón trên 2 triệu lượt khách.Danh thắng Yên Tử là cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm từ cuối thế kỷ 13. Nằm trong cánh cung núi trùng điệp của khu Đông Bắc, đỉnh núi Yên Tử có chùa Đồng ở độ cao 1.068m so với mặt nước biển. Từ xưa, núi rừng Yên Tử đã nổi tiếng là địa danh ngoạn mục và được liệt vào Danh sơn đất Việt./.