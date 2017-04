Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã tạm giữ hình sự đối với Doãn Ngọc Trung (sinh năm 1984, trú tại tổ 3 khu 2, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long) để tiếp tục điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của Công an thành phố Hạ Long với nội dung, gia đình cháu T (sinh năm 2011, trú tại phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long) trình báo về việc cháu T bị Doãn Ngọc Trung xâm hại tình dục.Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã thành lập tổ công tác, phối hợp với Công an thành phố Hạ Long khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai, đấu tranh, làm rõ hành vi dâm ô đối với trẻ em của Doãn Ngọc Trung./.