Binh sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình ở Haiti. (Nguồn: AFP)

Sau hai thập kỷ không có quân đội, Haiti đã thông báo kế hoạch xây dựng lại quân đội nhằm ứng phó với thảm họa và nạn buôn lậu.Quốc gia nghèo nhất châu Mỹ này vừa thông báo tuyển mộ 500 nam giới và phụ nữ ở độ tuổi từ 18-25 nhằm đáp ứng sự cần thiết của việc "khôi phục lại chủ quyền quốc gia" trong bối cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây đang gần kết thúc sứ mệnh.Bộ trưởng Quốc phòng Haiti Herve Denis đánh giá việc MINUSTAH chấm dứt sứ mệnh sẽ là thách thức song đây là điều mà quốc gia này đã tiên liệu trước.Chính phủ Haiti sẽ triển khai binh sỹ dọc biên giới với Cộng hòa Dominica trong cuộc chiến chống nạn buôn lậu và tại các khu vực hứng chịu thảm họa tự nhiên. Ông Denis khẳng định mặc dù mối đe dọa khủng bố chưa lớn, song Haiti sẽ tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Ông cũng thừa nhận rằng quốc gia bất ổn này hiện chưa bị kẻ thù nước ngoài nào đe dọa, song việc xây dựng lại quân đội bên cạnh lực lượng cảnh sát đơn thuần là một yêu cầu trong Hiến pháp.Ngày 15/3 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí chấm dứt Sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Haiti (MINUSTAH) vào tháng 10 tới và thay thế bằng một lực lượng nhỏ hơn chỉ gồm các cảnh sát. Theo đó, 2.370 binh sỹ đang được triển khai tại đảo quốc Caribe này sẽ được rút dần trong 6 tháng. Lực lượng cảnh sát thay thế MINUSTAH có tên Sứ mệnh Hỗ trợ Công lý tại Haiti (MINUJUSTH) với 980 cảnh sát và 295 sỹ quan chỉ huy. Tuy nhiên, sứ mệnh của MINUJUSTH chỉ kéo dài 2 năm, khoảng thời gian để cảnh sát Haiti củng cố lực lượng.Các lực lượng vũ trang Haiti đã bị giải tán năm 1995 dưới thời Tổng thống khi đó là ông Jean-Bertrand Aristide, nhằm chấm dứt việc quân đội can thiệp vào chính trị và thực hiện đảo chính như nhiều thập kỷ trước đó. Tuy nhiên, Haiti có lịch sử đẫm máu với các nhóm phiến quân tàn bạo reo rắc khủng bố đến quốc gia Caribe này. MINUSTAH được triển khai vào năm 2004 nhằm ngăn tình trạng bạo lực sau khi cựu Tổng thống Jean-Bertrand Aristide bị lật đổ.Với tổng ngân sách chỉ vào khoảng 2,2 tỷ USD, các nhà quan sát trong và ngoài nước đang đặt nghi vấn về chi phí cho lực lượng quân đội gồm 3.000-5.000 binh sỹ này. Giới quan sát cho rằng nhà chức trách Haiti chỉ nên tập trung trang bị cho cảnh sát để giúp họ thực hiện tốt nhiệm vụ. Lực lượng cảnh sát quốc gia của Haiti được thành lập năm 1995 sau khi quân đội bị giải thể. Với 13.000 nhân viên, lực lượng này bị xem là thiếu hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh cho 11 triệu người dân./.