Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/1, các nghị sỹ Anh đã có bước đi quan trọng hướng tới việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, khi chính thức thảo luận dự luật cho phép Chính phủ của Thủ tướng Anh Theresa May "kích hoạt" Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon khởi động tiến trình chia tay mái nhà chung châu Âu.Dự luật được Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit David Davis trình lên Quốc hội ngày 26/1 vừa qua và dự kiến sẽ dễ dàng thông qua Hạ viện, nhưng sẽ bị kẹt lại tại Thượng viện, nơi đảng Bảo thủ của bà May không chiếm đa số.Dự kiến, trong ngày 1/2, Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu cho phép dự luật này tiếp tục được xem xét trong các phiên họp của ủy ban quốc hội từ ngày 6/2 đến 8/2 tới, để cân nhắc các điều khoản sửa đổi quan trọng về nhiều vấn đề như việc tiếp cận thị trường châu Âu. Dự luật sau đó sẽ được chuyển lên Thượng viện để thảo luận từ 20/2 tới và có thể được chính thức phê chuẩn vào ngày 7/3 tới.Dự luật nói trên phác thảo chiến lược đàm phán về tiến trình Brexit do chính phủ của Thủ tướng May đề xuất. Văn bản này vạch ra những đề xuất cụ thể về pháp luật trong tương lai và định hình cơ sở cho các cuộc tham vấn và thảo luận.Đây được coi là một trong những dự luật minh bạch nhất để bảo đảm hiệu lực quyết định của người dân, cũng như tôn trọng phán quyết của Tòa án Tối cao Anh.Thủ tướng Anh May đang đứng trước áp lực phải có được sự phê chuẩn của Quốc hội nhanh chóng do đã hứa với các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ "kích hoạt" Điều khoản 50 - thủ tục pháp lý khởi động tiến trình đàm phán 2 năm về Brexit, trước khi tháng 3 kết thúc.Trước đó, London cũng đã tìm cách tự "kích hoạt" điều khoản này mà không thông qua Quốc hội. Tuy nhiên, sau đó, Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết buộc chính phủ của bà May phải nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội về động thái này.Các cuộc đàm phán rời EU của Anh này dự kiến kéo dài khoảng 2 năm và được dự báo sẽ là một trong những cuộc đàm phán khó khăn và phức tạp nhất trong lịch sử hình thành EU./.