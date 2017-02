Quang cảnh khu định cư Gilo ở Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quốc hội Israel ngày 6/2 đã thông qua một dự luật nhằm hợp pháp hóa hàng chục khu định cư Do Thái ở Bờ Tây sau khi thông báo với Mỹ về vấn đề này.Trong một phiên họp, Quốc hội Israel đã thông qua dự luật gây tranh cãi nhằm mở đường cho nước này thừa nhận khoảng 4.000 ngôi nhà định cư được xây dựng bất hợp pháp trên vùng đất của người Palestine.Sau một ngày cân nhắc về việc liệu có nên tiến hành bỏ phiếu hay không, dự luật này đã được thông qua với 60 phiếu thuận và 52 phiếu chống. Tất cả các thành viên quốc hội thuộc đảng đối lập bỏ phiếu chống lại dự luật này.Phát biểu thay mặt chính phủ nhằm bảo vệ dự luật này trước khi bỏ phiếu, Bộ trưởng Khoa học Ofir Akunis thuộc đảng Likud cầm quyền cho biết việc bỏ phiếu không chỉ đối với dự luật cụ thể này, mà còn về quyền được sống của người Do Thái tại đất nước Israel.Trước đó, Nhà Trắng đã bày tỏ quan ngại về việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư và ngày 5/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn phối hợp với Washington, do đó làm dấy lên suy đoán việc thông qua dự luật này sẽ tiếp tục bị hoãn lại.Tuy nhiên, ngày 6/2, ông Netanyahu tuyên bố với các phóng viên đi cùng tới London rằng việc bỏ phiếu thông qua dự luật trên sẽ được tiến hành sau khi ông "cập nhật" thông tin cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hồi tuần trước, Thủ tướng Israel cam kết thông qua dự luật này, nhưng sau đó phải hoãn lại vì lý do kỹ thuật./.