Một người phụ nữ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội Somalia, tại một trạm bỏ phiếu ở Mogadishu, Somalia ngày 6/12. (Nguồn: AFP)

Ngày 27/12, các nghị sỹ trong Quốc hội mới của Somalia đã tuyên thệ nhậm chức, 2 tháng sau cuộc bầu cử được xem là dân chủ nhất trong gần 5 thập kỷ qua.Quốc hội khóa mới đã ra mắt trong bối cảnh an ninh thắt chặt tại thủ đô Mogadishu.Các nghị sỹ sẽ bầu một tổng thống bằng hình thức bỏ phiếu kín, tuy nhiên chưa rõ thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu này.Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống đã nhiều lần bị hoãn lại do kết quả bầu cử quốc hội không được công bố xuất phát từ các tranh cãi giữa các phe phái và một số cáo buộc gian lận.Theo một quan chức cấp cao của ủy ban bầu cử, ông Omar Mohamed Abdulle, lễ tuyên thệ nhậm chức này có 284 nghị sỹ tham gia, một số người vắng mặt trong khi một số ghế vẫn đang tranh cãi.Chính phủ Somalia ban đầu dự định tổ chức tổng tuyển cử trên cả nước theo hình thức phổ thông đầu phiếu, nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ năm 2015 do tình hình an ninh không bảo đảm, mâu thuẫn nội bộ và thiếu những điều kiện cơ bản để tổ chức bầu cử.Thay vào đó, hệ thống bầu cử theo hình thức đại cử tri đã được thiết lập. Theo đó, 135 trưởng lão bộ tộc chọn ra 14.025 đại biểu bỏ phiếu bầu nghị sỹ hạ viện, được phân bổ theo bộ tộc, và nghị sĩ thượng viện, được phân bổ theo vùng miền.Hai viện quốc hội sẽ bầu tổng thống.Tổng thống đương nhiệm Hassan Sheikh Mohamud tham gia tranh cử nhiệm kỳ hai.Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, cuộc bầu cử tổng thống sẽ được hoãn đến tháng 1/2017, nhưng hiện vẫn chưa ấn định thời gian chính xác. Đây là lần thứ 4, cuộc bầu cử tổng thống Somalia bị hoãn lại.Theo kế hoạch ban đầu, cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2016 nhưng sau đó đã 3 lần bị trì hoãn do những nguyên nhân khách quan và chủ quan.Cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại và hy vọng Somalia sớm tiến hành bầu tổng thống để thiết lập một chính phủ dân chủ và đủ mạnh để quản lý và điều hành đất nước đầy bất ổn này, nhất là khi Somalia đang cần đẩy mạnh cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, trong đó có tổ chức Hồi giáo cực đoan Al Shabaab./.