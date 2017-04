Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc tại Cần Thơ, sáng 28/4, tại phường An Lạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều nhằm thông báo những nội dung chính dự kiến trong chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, đồng thời ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.Các cử tri quận Ninh Kiều đã nêu nhiều ý kiến về các vấn đề như: đầu tư công, bảo vệ môi trường, bảo vệ trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống tham nhũng, an sinh xã hội, bảo hiểm y tế…Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, những vấn đề mà cử tri nêu ra đều là những vấn đề chung của đất nước, được xã hội quan tâm. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo giải quyết. Quốc hội đã và sẽ thực hiện giám sát nhiều chuyên đề liên quan trong thời gian tới.Trả lời ý kiến cử tri về công tác phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác này. Thời gian qua, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp chỉ đạo, đưa ra ánh sáng một số vụ án tham nhũng. Năm 2017 có 12 vụ án được chỉ đạo làm rõ và báo cáo công khai, cùng với đó cơ quan chức năng tiếp tục xử lý những vụ trước đây.Về 12 dự án nghìn tỷ thua lỗ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ xử lý nghiêm những tồn tại, yếu kém. Trên tinh thần đó, cơ quan chức năng sẽ xử lý kiên quyết về trách nhiệm chính trị và trách nhiệm kinh tế đối với cá nhân, tập thể có liên quan. Quốc hội sẽ công bố kết quả trước cử tri khi Chính phủ có báo cáo.Chia sẻ với ý kiến cử tri cho rằng nên hạn chế sửa đổi chương trình giáo dục để gia đình và học sinh tránh bị xáo trộn, bị “rối”, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ chuyển ý kiến này tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nêu rõ, quan điểm đổi mới trong giáo dục là cần thiết nhưng phải có sự ổn định để học sinh yên tâm học hành.Về ý kiến cử tri đề xuất cần tăng nặng hình phạt đối với những tội liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, môi trường, an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội đang hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với tình hình mới. Trong Bộ luật Hình sự sửa đổi, những tội phạm mới về an toàn thực phẩm, môi trường, tội phạm về ma túy… đã được thảo luận, quy định theo hướng tăng chế tài xử phạt.Trước kiến nghị của cử tri làm thế nào để hạn chế tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là vấn đề nhức nhối của của toàn xã hội, hiện Quốc hội đã giao một Ủy ban của Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề, giao Bộ Công an báo cáo tình hình, trên cơ sở đó xem xét và nghiên cứu sửa đổi mức xử phạt theo hướng nghiêm khắc hơn, có tính răn đe loại tội phạm này.Là vùng đất nông nghiệp trọng điểm, cử tri quận Ninh Kiều, Cần Thơ đã bày tỏ sự quan tâm về tình trạng giá lợn hơi sụt giảm hiện nay. Theo Chủ tịch Quốc hội, có nhiều nguyên nhân, trong đó cung đã vượt cầu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã vào cuộc, chỉ đạo, đưa ra biện pháp tích cực nhằm giảm bớt những khó khăn hiện tại đối với ngành chăn nuôi. Sắp tới, công tác dự báo cần phải chấn chỉnh lại và khuyến cáo người dân không nên chạy theo lợi nhuận, đầu tư theo phong trào mà cần thường xuyên cập nhật thông tin.Tiếp thu ý kiến cử tri về việc xây dựng thương hiệu gạo, Chủ tịch Quốc hội cho biết, không chỉ gạo mà những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh là vấn đề được các cơ quan nhà nước, nhiều ngành, nghề, địa phương, người sản xuất quan tâm xây dựng thương hiệu.Theo Chủ tịch Quốc hội, trong xây dựng thương hiệu phải tính đến các yếu tố từ sản xuất đến lưu thông. Theo đó, Quốc hội sẽ tiếp thu ý kiến, từ đó rà soát chính sách pháp luật để có những chính sách, bước đi phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.Về tình trạng nhiều chủ đầu tư các dự án xây dựng trái phép, không phép, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cử tri đã phản ánh đúng và Quốc hội đồng tình với quan điểm phải xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư vi phạm, không để tình trạng này tái diễn. Hàng loạt các kiến nghị về nâng lương cho cán bộ chuyên trách cấp xã phường, cán bộ hưu trí, giảm thiểu tai nạn giao thông… đã được Chủ tịch Quốc hội giải trình cặn kẽ về chính sách pháp luật, các giải pháp căn cơ.Đặc biệt, trước ý kiến cho rằng cần quan tâm hơn nữa tới an sinh xã hội, theo Chủ tịch Quốc hội, những năm qua mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng Nhà nước không cắt giảm chi tiêu trong an sinh xã hội. Ghi nhận ý kiến cử tri về việc không nên tăng mức đóng bảo hiểm y tế, nhất là đối với người nghèo, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ yêu cầu cơ quan chức năng báo cáo trước Quốc hội về vấn đề này. /.