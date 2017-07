Lực lượng bảo vệ biên giới Israel giải tán các tín đồ Hồi giáo Palestine tại lối vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ai Cập và Jordan ngày 22/7 đã thảo luận các biện pháp có thể được áp dụng sau các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người biểu tình Palestine tại khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.Theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập, Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry và người đồng cấp Jordan Ayman Safadi đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về "những vi phạm nguy hiểm chống lại người Palestine của các lực lượng chiếm đóng Israel."Hai nhà ngoại giao đã trao đổi những đánh giá tình hình của mình, nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc ngăn chặn các hành động leo thang của Israel chống lại người Palestine cũng như việc dỡ bỏ tất cả các hạn chế do Israel áp đặt lên người Hồi giáo tại khu đền thờ Al-Aqsa, một trong những thánh địa nhạy cảm nhất ở Trung Đông.Ngày 21/7, Ai Cập đã kêu gọi Israel ngừng ngay các hành động bạo lực và những biện pháp an ninh làm leo thang tình hình chống lại người Palestine tại Jerusalem và xung quanh đền thờ Al-Aqsa, sau khi ba người Palestine thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng chiếm đóng Israel tại nhà thờ này.Ai Cập bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về những hậu quả của các biện pháp an ninh ngày một leo thang cũng như "ác cảm mạnh mẽ" trước việc lực lượng an ninh Israel sử dụng vũ lực gây nhiều thương vong cho người dân Palestine.Trong khi đó, Liên đoàn Arab (AL) sẽ tổ chức cuộc họp khẩn tại thủ đô Cairo của Ai Cập trong một vài ngày tới để thảo luận các cuộc đụng độ giữa người Palestine và Israel tại Jerusalem và khu Bờ Tây.Theo các nguồn tin yêu cầu giấu tên nói trên, Tổng thư ký AL Ahmed Abul Gheit đang tiến hành các cuộc tiếp xúc sâu rộng với các nước Arab để chuẩn bị cho cuộc họp khẩn về xung đột ngày càng leo thang giữa người Palestine và lực lương an ninh Israel tại Palestine và xung quanh đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.Trong một động thái liên quan, trong một thông cáo được đăng tải vào tối 22/7, Liên minh châu Âu (EU) đã "khuyến khích Israel và Jordan cùng hợp tác để tìm ra giải pháp duy trì an ninh cho tất cả người dân ở thành phố cổ Jerusalem."Thông cáo cho biết EU kêu gọi hai nước cùng thực thi việc tôn trọng sự thiêng liêng của nơi đất Thánh và duy trì hiện trạng tại Thánh địa Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem (tức Núi Đền theo cách gọi của người Do Thái), đồng thời bày tỏ lo ngại những sự kiện mới xảy ra trong và xung quanh Jerusalem và khu Bờ Tây có thể biến thành các nguy cơ thực sự dẫn đến sự leo thang xung đột.Bên cạnh đó, EU cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về cái chết của ba thường dân Palestine trong cuộc đụng độ bạo lực xảy ra với lực lượng an ninh Israel. EU đồng thời lên án "tội ác" gây ra bởi một thanh niên Palestine trẻ ở Bờ Tây đã giết chết ba người Israel ngày 21/7.EU cảnh báo điều quan trọng hiện nay là tất cả các nhà lãnh đạo chính trị, các lãnh đạo tôn giáo và đại diện cộng đồng cùng phải đóng vai trò trách nhiệm trong việc khôi phục lại tình hình và tránh gây ra bất kỳ hành động hay tuyên bố nào có thể thổi bùng ngọn lửa căng thẳng giữa các bên. Khối này cho rằng sự tiếp tục hợp tác giữa Israel và chính quyền Palestine là yếu tố đặc biệt quan trọng giúp ngăn chặn những hành động bạo lực cướp có thể đi sinh mạng của nhiều người vô tội.Trước đó vào sáng 21/7, ba người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người Palesitne và binh sỹ Israel ở Jerusalem và khu Bờ Tây, trong khi ba người định cư Do Thái cũng bị đâm chết tại Bờ Tây vào chiều cùng ngày.Lực lượng an ninh Isreal đã thiết lập một loạt trạm kiểm soát để hạn chế tiếp cận khu Thành Cổ của Jerusalem đồng thời cấm nam giới Hồi giáo dưới 50 tuổi vào Jerusalem trước buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu.Giới chức an ninh Isreal tuyên bố các biện pháp này được thực thi do lo ngại làn sóng biểu tình quy mô lớn của người Palestine phản đối việc lắp đặt các máy dò kim loại tại các lối vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Người Palestine đã kêu gọi tổ chức các cuộc biểu tình lớn vào thời điểm diễn ra buổi cầu nguyền trưa thứ Sáu tại Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza, đồng thờ yêu cầu các tín đồ không tuân thủ các thủ tục an ninh của phía Isreal.Ngày 22/7, Thủ tướng Israel Israel Benjamin Netanyahu đã lên án vụ tấn công bằng dao của một thanh niên người Palestine trong một khu định cư Bờ Tây đã cướp đi sinh mạng của ba thành viên trong một gia đình Do Thái. Ông Netanyahu đã lên án cuộc tấn công nói trên và xem như là một "hành động khủng bố của một kẻ bị xúi giục" và kêu gọi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án vụ tấn công này. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố: "Các lực lượng an ninh Israel đang làm hết sức mình để duy trì an ninh và sẽ có tất cả các biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề."Trước đó, tối 21/7, một thanh niên người Palestine 20 tuổi đã đột nhập vào nhà của một gia đình người Israel ở khu định cư Halamish và đâm chết ba người gồm cha, con gái và con trai trước khi bị một người hàng xóm bắn bị thương. Vụ việc trên xảy ra giữa lúc các cuộc đụng độ giữa người Israel và Palestine tại khu đền thờ Al-Aqsa, nơi được người Hồi giáo coi là nơi linh thiêng cao quý, đồng thời người Do Thái cũng coi nơi này là thánh địa và gọi là Núi Đền./.