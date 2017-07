Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nâng cốc chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tối 20/7, Quốc vương Norodom Sihamoni đã tổ chức Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.Tại lễ Quốc yến, Quốc vương Norodom Sihamoni có diễn văn chào mừng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn văn đáp từ.TTXVN trân trọng giới thiệu bài diễn văn chào mừng của Quốc vương Norodom Sihamoni:“- Thưa ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,- Thưa Samdech Say Chhum, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia,- Thưa Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia,- Thưa Samdech Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia,- Thưa các quý bà, quý ông cùng toàn thể khách danh dự có mặt tại nơi đây,Thay mặt nhân dân Campuchia, tôi vô cùng vinh dự và phấn khởi được tiếp đón Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng phái đoàn cấp cao của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cao quý thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia và tổ chức Quốc yến chào mừng Ngài và Đoàn tối nay. Tôi xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt và chúc những điều tốt đẹp nhất tới Ngài Tổng Bí thư và Đoàn. Chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia sẽ góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, anh em giữa hai nước láng giềng gần gũi, truyền thống tốt đẹp lâu đời chúng ta.Nhân dịp này, tôi xin chuyển tới Ngài Tổng Bí thư và Đoàn lời thăm hỏi thân thiết của (Hoàng Thái hậu) Samdech Preah Mahak Satrey Preah Voreakreach Meada Cheat Khmer vô cùng cao quý.Hoàng Thái hậu bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc ngài Tổng Bí thư cùng toàn thể phái đoàn sức khỏe, mọi điều tốt lành và giành được thắng lợi to lớn trong chuyến công tác lịch sử này trên đất nước Vương quốc Campuchia.Chuyến thăm của Ngài Tổng Bí thư trong dịp này là sự kiện lịch sử, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước chúng ta. Nhân dân Campuhia đã nồng nhiệt chào đón Ngài Tổng Bí thư cùng toàn thể phái đoàn, biểu thị tình hữu nghị anh em tốt đẹp, tình yêu thương sâu sắc nhất của nhân dân Campuchia đối với nhân dân Việt Nam anh em và đối với Ngài Tổng Bí thư cùng toàn thể các nhà lãnh đạo của đất nước Việt Nam từ trước đến nay.Nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia là hàng xóm láng giềng gần gũi của nhau và là anh em của nhau; có truyền thống lịch sử, luôn nỗ lực củng cố, phát triển tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác tích cực, mang lại thành quả, đơm hoa kết trái trong quan hệ giữa hai nước chúng ta, vì sự ổn định và phát triển của khu vực. Nhân dân Campuchia rất tự hào có nhân dân Việt Nam là người bạn chiến đấu, luôn giúp đỡ lẫn nhau, ở mọi lúc mọi nơi, vì sự bình yên và sự phát triển chung qua mọi thời kỳ.Campuchia đánh giá cao và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành từ đáy lòng đối với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã luôn sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ mạnh mẽ Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.Chúng tôi luôn ghi nhớ những kỷ niệm sâu sắc trong chuyến thăm của Preah Karuna Mahaviraksat “Preah Karuna Preah Borom Ratanak Kaudh” khi cựu Quốc vương còn tại thế và Samdech Preah Mahak Satrey Preah Voreakreach Meada Cheat Khmer (Hoàng Thái hậu) muôn vàn kính yêu, và các chuyến thăm của tôi tới Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là những niềm vui to lớn và những kỷ niệm đẹp đẽ mà nhân dân và các nhà lãnh đạo Việt Nam, với tấm lòng tốt đẹp và tinh thần hữu nghị đoàn kết sâu sắc nhất, đã dành cho chúng tôi. Các chuyến thăm chính thức của các cấp lãnh đạo Campuchia và Việt Nam với những kết quả tốt đẹp, đã góp phần thắt chặt, củng cố và không ngừng mở rộng tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, cùng thể hiện lập trường chung trên trường quốc tế, và gìn giữ, bảo vệ Cộng đồng ASEAN bằng phương pháp thương lượng cùng chung ý tưởng và lợi ích chung của hai nước chúng ta.Thưa Ngài Tổng Bí thư,Thưa các Samdech, các Ngài, quý bà, các ông bà,Thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc theo sáng kiến của Preah Karuna Preah Mahaviraksat Preah Norodom Sihanouk Preah Voreak Reach Beyda Cheat Khmer “Preah Karuna Preah Borom Ratanak Kaudh” muôn vàn kính mến và dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum Chủ tịch Thượng viện, Samdech Akka Moha Ponhea Chekrei Heng Samrin Chủ tịch Quốc hội và Samdech Akeak Moha Sena Padei Techo Hun Sen Thủ tướng, Vương quốc Campuchia đã có những bước tiến mạnh mẽ, đã vượt qua những thời kỳ khó khăn gian khổ, mang lại cho đất nước sự bình yên, hòa bình, thịnh vượng, ổn định và phát triển trên mọi lĩnh vực.Là người bạn gần gũi của nhân dân Việt Nam, nhân dân Campuchia, với niềm vui và sự phấn khởi, đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian qua. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ, với những dấu mốc lịch sử có tiếng vang trên thế giới. Tôi tin tưởng rằng, các bạn Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ với nhân dân Campuchia chúng tôi những kinh nghiệm tốt cùng với kiến thức hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tiếp tục hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế Campuchia.Hành trình đi lên phía trước của dân tộc Campuchia giành được những thắng lợi vẻ vang là nhờ có sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các nước bạn bè trên thế giới, trong đó Việt Nam. Các bạn đã giúp đỡ Campuchia cả trong nước và trên trường quốc tế, cả lúc Campuchia gặp khó khăn cũng như trong hòa bình. Nhân dịp trọng đại này, tôi xin đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và phái đoàn cấp cao của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là biểu hiện sinh động cho việc tiếp tục giữ gìn, thắt chặt tình hữu nghị, tình anh em và quan hệ hợp tác song phương truyền thống giữa hai nước chúng ta, mang đến sự bình yên và sự phát triển chung tới nhân dân hai nước và góp phần giữ gìn sự ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.Tôi xin kính chúc Ngài Tổng Bí thư cùng toàn thể phái đoàn mạnh khỏe và giành được nhiều kết quả trong chuyến thăm Vương quốc Campuchia lần này.Nhân dịp quý báu này, tôi xin mời Ngài Tổng Bí thư cùng toàn thể các vị Samdech, các Ngài, quý bà và toàn thể quý vị cùng tôi nâng cốc chúc mừng:Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc CampuchiaSức khỏe dồi dào và thắng lợi to lớn hơn nữa của Ngài Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt NamSức khỏe dồi dào của (Hoàng Thái Hậu) Samdech Preah Mahak Satrey Preah Voreakreach Meada Cheat Khmer vô vàn kính mến và cao quýHạnh phúc, sự phát triển, phồn vinh và bền vững của nhân dân Việt Nam và CampuchiaSức khỏe dồi dào và thắng lợi đối với các vị Samdech, các Ngài, quý bà, quý ông có mặt tại đây hôm nay.Xin cảm ơn!”./.