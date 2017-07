Quốc vương Saudi Arabia Salman. (Nguồn: jewishpress.com)

Reuters đưa tin, ngày 27/7, Saudi Arabia cho biết, Quốc vương Salman đã liên lạc với Mỹ và các cường quốc khác trên thế giới nhằm ngăn chặn khu vực đền thờ Al-Aqsa tại Jerusalem bị đóng cửa đối với các tín đồ Hồi giáo cũng như làm giảm căng thẳng về chính trị và tôn giáo.Hãng thông tấn quốc gia SPA đăng một thông báo từ Cung điện hoàng gia Saudi Arabia cho biết: "Quốc vương Salman bin Abdulaziz al-Saud đã có liên lạc với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới trong những ngày qua."Theo thông báo, Quốc vương Salman đã liên lạc với Chính phủ Mỹ và kêu gọi chấm dứt những hạn chế tại cổng vào đền thờ Al-Aqsa. Thông báo cũng nêu rõ, những tiến triển gần đây cho thấy nỗ lực này đã thành công.Cùng ngày, Jordan cho rằng việc Israel gỡ bỏ các biện pháp an ninh tại đền thờ Al-Aqsa sẽ giúp xoa dịu tình hình trên lãnh thổ Palestine cũng như làm giảm căng thẳng.Người phát ngôn Chính phủ Jordan Mohammad al Momani cũng cho rằng việc dỡ bỏ các biện pháp an ninh sẽ là "những bước đi cần thiết để duy trì tính hợp pháp và lịch sử" tại thành phố linh thiêng này.Trước đó, Israel đã gỡ bỏ tất cả các biện pháp an ninh tại cổng đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem - động thái trước đó làm dấy lên làn sóng phản đối và các cuộc xung đột bạo lực tại đường phố phía Đông thành phố./.